Семья отравилась в СКО, двое детей скончались

В Северо-Казахстанской области отравилась семья из пяти человек, из них двое детей 3 и 6 лет скончались, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации пресс-службы департамента полиции, начато досудебное расследование по отравлению семьи в Кызылжарском районе, где двое детей скончались, трое родственников находятся в медицинском учреждении.

Расследование проводится по уголовной статье «Нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей и повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

В пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля сообщили, что ведётся расследование, отобраны пробы, которые сейчас находятся в лаборатории на исследовании.

Информация уточняется и дополняется.