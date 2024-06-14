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    11:18, 14 Июнь 2024 | GMT +6

    Семья отравилась в СКО, двое детей скончались

    жедел жәрдем
    Фото: Pexels

    В Северо-Казахстанской области отравилась семья из пяти человек, из них  двое детей 3 и 6 лет скончались, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По информации пресс-службы департамента полиции, начато досудебное расследование по отравлению семьи в Кызылжарском районе, где двое детей скончались, трое родственников находятся в медицинском учреждении.

    Расследование проводится по уголовной статье «Нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей и повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

    В пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля сообщили, что ведётся расследование, отобраны пробы, которые сейчас находятся в лаборатории на исследовании.

    Информация уточняется и дополняется.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область СКО Дети Семья
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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