Президент РК встретился с гендиректором швейцарской компании Glencore
На встрече Главы государства с генеральным директором швейцарской компании Glencore Гэри Нейглом были рассмотрены приоритетные направления сотрудничества по расширению местного содержания, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Также были обсуждены планы по дальнейшей реализации совместных проектов в горно-металлургической и энергетической отраслях
Glencore является владельцем пакета акций горнорудной компании «Казцинк», входящие в состав которой предприятия находятся в Восточно-Казахстанской, Акмолинской областях и области Улытау.
Ранее Глава государства провел 37-е пленарное заседание Совета иностранных инвесторов.
На полях заседания состоялся ряд встреч Главы государства с участниками мероприятия.
Кроме того, Глава государства обсудил с президентом Philip Morris International по СНГ и Центральной Азии Марко Мариотти вопросы инвестиционного взаимодействия.
Также Президент встретился с главным исполнительным директором по работе с клиентами Citi Bank Дэвида Ливингстона и подчеркнул, что банк уже более 30 лет является проверенным временем партнером Казахстана.