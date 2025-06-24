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    15:22, 24 Июнь 2025 | GMT +5

    Президент РК встретился с гендиректором швейцарской компании Glencore

    На встрече Главы государства с генеральным директором швейцарской компании Glencore Гэри Нейглом были рассмотрены приоритетные направления сотрудничества по расширению местного содержания, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

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    Фото: Акорда

    Также были обсуждены планы по дальнейшей реализации совместных проектов в горно-металлургической и энергетической отраслях

    Glencore является владельцем пакета акций горнорудной компании «Казцинк», входящие в состав которой предприятия находятся в Восточно-Казахстанской, Акмолинской областях и области Улытау.

    Ранее Глава государства провел 37-е пленарное заседание Совета иностранных инвесторов.

    На полях заседания состоялся ряд встреч Главы государства с участниками мероприятия.

    Кроме того, Глава государства обсудил с президентом Philip Morris International по СНГ и Центральной Азии Марко Мариотти вопросы инвестиционного взаимодействия.

    Также Президент встретился с главным исполнительным директором по работе с клиентами Citi Bank Дэвида Ливингстона и подчеркнул, что банк уже более 30 лет является проверенным временем партнером Казахстана.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Инвестиции
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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