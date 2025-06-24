14:49, 24 Июнь 2025 | GMT +5
Philip Morris перечислила более 1,2 трлн тенге налогов в госбюджет Казахстана
Глава государства обсудил с президентом Philip Morris International по СНГ и Центральной Азии Марко Мариотти вопросы инвестиционного взаимодействия, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Компания вносит вклад в обеспечение устойчивого развития и внедрение инноваций, а также входит в число крупных налогоплательщиков.
С 1994 по 2023 годы Philip Morris перечислила более 1,2 трлн тенге налоговых отчислений в государственный бюджет Казахстана.
Ранее Глава государства провел 37-е пленарное заседание Совета иностранных инвесторов.
На полях заседания состоялся ряд встреч Главы государства с участниками мероприятия.