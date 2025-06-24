Philip Morris перечислила более 1,2 трлн тенге налогов в госбюджет Казахстана

Компания вносит вклад в обеспечение устойчивого развития и внедрение инноваций, а также входит в число крупных налогоплательщиков.

С 1994 по 2023 годы Philip Morris перечислила более 1,2 трлн тенге налоговых отчислений в государственный бюджет Казахстана.

Ранее Глава государства провел 37-е пленарное заседание Совета иностранных инвесторов.

На полях заседания состоялся ряд встреч Главы государства с участниками мероприятия.