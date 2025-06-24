РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:49, 24 Июнь 2025 | GMT +5

    Philip Morris перечислила более 1,2 трлн тенге налогов в госбюджет Казахстана

    Глава государства обсудил с президентом Philip Morris International по СНГ и Центральной Азии Марко Мариотти вопросы инвестиционного взаимодействия, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Philip Morris перечислила более 1,2 трлн тенге налогов в госбюджет Казахстана
    Фото: Акорда

    Компания вносит вклад в обеспечение устойчивого развития и внедрение инноваций, а также входит в число крупных налогоплательщиков.

    С 1994 по 2023 годы Philip Morris перечислила более 1,2 трлн тенге налоговых отчислений в государственный бюджет Казахстана.

    Ранее Глава государства провел 37-е пленарное заседание Совета иностранных инвесторов.

    На полях заседания состоялся ряд встреч Главы государства с участниками мероприятия.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Инвестиции Налоги Экономика
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
    Сейчас читают