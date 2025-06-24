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    15:02, 24 Июнь 2025 | GMT +5

    Citi Bank более 30 лет является проверенным партнером Казахстана - Касым-Жомарт Токаев

    Приветствуя главного исполнительного директора по работе с клиентами Citi Bank Дэвида Ливингстона, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что банк уже более 30 лет является проверенным временем партнером нашей страны, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

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    Фото: Акорда

    Президент отметил важность дальнейшего участия Citi Bank в стратегических инфраструктурных проектах, а также сказал, что реализация планов банка по поддержке малого и среднего бизнеса будет способствовать диверсификации реальной экономики Казахстана.

    Ранее Глава государства провел 37-е пленарное заседание Совета иностранных инвесторов.

    На полях заседания состоялся ряд встреч Главы государства с участниками мероприятия.

    Кроме того, Глава государства обсудил с президентом Philip Morris International по СНГ и Центральной Азии Марко Мариотти вопросы инвестиционного взаимодействия.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Инвестиции Банки
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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