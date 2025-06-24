Citi Bank более 30 лет является проверенным партнером Казахстана - Касым-Жомарт Токаев
Приветствуя главного исполнительного директора по работе с клиентами Citi Bank Дэвида Ливингстона, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что банк уже более 30 лет является проверенным временем партнером нашей страны, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Президент отметил важность дальнейшего участия Citi Bank в стратегических инфраструктурных проектах, а также сказал, что реализация планов банка по поддержке малого и среднего бизнеса будет способствовать диверсификации реальной экономики Казахстана.
Ранее Глава государства провел 37-е пленарное заседание Совета иностранных инвесторов.
На полях заседания состоялся ряд встреч Главы государства с участниками мероприятия.
Кроме того, Глава государства обсудил с президентом Philip Morris International по СНГ и Центральной Азии Марко Мариотти вопросы инвестиционного взаимодействия.