Казахстанский экспорт муки может выйти на рынки Ближнего Востока и Африки

- На сегодняшний день основными рынками сбыта казахстанской муки являются страны Центральной Азии, Афганистан и Россия. По этим направлениям ежегодно экспортируется около 2 млн тонн муки. В 2024 году экспорт кормовой муки в Китай вырос в 5,8 раза и составил 1,2 млн тонн. Кроме того, прорабатывается вопрос выхода на рынки стран Ближнего Востока и Африки. В этом контексте активно используется Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) — с отправкой через Иран, страны Ближнего Востока (ОАЭ, Саудовскую Аравию, Кувейт, Оман и др.), Грузию и далее в Европу, — сообщил С.Жумангарин.

По его словам, на участке ТМТМ в Казахстане функционирует мультимодальная цифровая платформа Digital Trade Corridor. В 2024 году завершена интеграция с ИТ-системами железных дорог Азербайджана и Грузии, продолжается интеграция с железными дорогами Турции.

- Это позволило сократить сроки доставки грузов по маршруту с 25 до 13 дней. К 2027 году планируется увеличить пропускную способность коридора с 6 до 10 млн тонн в год, — подчеркнул вице-премьер.

Ранее мы писали, что Казахстан занимает 2-е место в мире по объему поставок муки.