Казахстан занимает второе место в мире по объему поставок муки

— В мукомольной отрасли функционирует порядка 270 предприятий с общей производственной мощностью около 9 млн тонн в год. Ежегодный объем производства муки превышает 3 млн тонн, что вдвое больше внутреннегопотребления и позволяет стабильно формировать экспортные поставки. Казахстан входит в число ведущих мировых экспортеров муки, занимая 2-е место в мире по объему поставок, — сообщил в своем ответе на депзапрос заместитель Премьер-министра РК - министр национальной экономики РК Серик Жумангарин.

По его словам, с целью укрепления сырьевой базы сельхозтоваропроизводителям предоставляются льготные кредиты на проведение весенне-полевых работ, субсидируются затраты на приобретение гербицидов, горюче-смазочных материалов, удобрений и иных ресурсов.

— Одновременно, с учётом роста мирового спроса на продовольственные товары государством оказывается поддержка перерабатывающим предприятиям.Так, в целях обеспечения вхождения Казахстана в число десяти ведущих мировых производителей и экспортеров продукции глубокой переработки зерна в течение ближайших десяти лет предусмотрено финансирование мероприятий, направленных на увеличение объемов производства, расширение номенклатуры востребованных товаров, а также обеспечение полной загрузки производственных мощностей, — отметил он.

По данным С. Жумангарина, инвесторам предоставляются преференции в виде льготного кредитования на пополнение оборотных средств, налоговых послаблений, включая снижение ставки НДС, а также возмещение части затрат при создании и расширении производств, ориентированных на выпуск продукции высокой степени

переработки.

— Таким образом, государственная поддержка переориентирована на производство продуктов с высокой добавленной стоимостью, таких как крахмалы, сиропы, клейковина, биоэтанол, лецитин и др. За последние пять лет объём производства данной продукции увеличился в 3,4 раза — с 73 тыс. тонн в 2020 году до 246 тыс. тонн в 2024 году, — дополнил он.

Ранее мы писали о том, что Казахстан обеспечивает себя продуктами на 80–100% по основным категориям.