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    13:50, 27 Июнь 2025 | GMT +5

    С 2026 года в Казахстане вырастут пенсии и пособия: на это выделят свыше 622 млрд тенге

    С 1 января 2026 года в Казахстане планируется повысить пенсии и социальные пособия. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова в кулуарах совместного заседания палат Парламента, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Деньги
    Фото: Министерство труда и социальной защиты населения РК

    По словам министра, на увеличение выплат в бюджете 2026 года заложено более 622 млрд тенге. Размер повышения составит до 10% в зависимости от уровня инфляции, который, по прогнозу, ожидается на отметке 10,5%.

    — Повысят буквально всем получателям пенсионных выплат. Это солидарная, базовая пенсия, также выплаты по инвалидности, родители, ухаживающие за детьми с инвалидностью, пособия по потере кормильца, — уточнила Светлана Жакупова.

    Ранее в Минтруда озвучили минимальный размер пенсии в Казахстане. 

    Теги:
    Минтруда и соцзащиты РК Парламент Светлана Жакупова Пенсия
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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