С 2026 года в Казахстане вырастут пенсии и пособия: на это выделят свыше 622 млрд тенге

По словам министра, на увеличение выплат в бюджете 2026 года заложено более 622 млрд тенге. Размер повышения составит до 10% в зависимости от уровня инфляции, который, по прогнозу, ожидается на отметке 10,5%.

— Повысят буквально всем получателям пенсионных выплат. Это солидарная, базовая пенсия, также выплаты по инвалидности, родители, ухаживающие за детьми с инвалидностью, пособия по потере кормильца, — уточнила Светлана Жакупова.

Ранее в Минтруда озвучили минимальный размер пенсии в Казахстане.