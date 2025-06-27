С 2026 года в Казахстане вырастут пенсии и пособия: на это выделят свыше 622 млрд тенге
С 1 января 2026 года в Казахстане планируется повысить пенсии и социальные пособия. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова в кулуарах совместного заседания палат Парламента, передает корреспондент агентства Kazinform.
По словам министра, на увеличение выплат в бюджете 2026 года заложено более 622 млрд тенге. Размер повышения составит до 10% в зависимости от уровня инфляции, который, по прогнозу, ожидается на отметке 10,5%.
— Повысят буквально всем получателям пенсионных выплат. Это солидарная, базовая пенсия, также выплаты по инвалидности, родители, ухаживающие за детьми с инвалидностью, пособия по потере кормильца, — уточнила Светлана Жакупова.
Ранее в Минтруда озвучили минимальный размер пенсии в Казахстане.