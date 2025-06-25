РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:51, 25 Июнь 2025 | GMT +5

    Диего Улисси из «Астаны» стал победителем итальянской велогонки

    Гонщик XDS Astana Team Диего Улисси финишировал первым на итальянской однодневной гонке «Джиро делл'Аппеннино», это его первая победа в составе столичной команды, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Диего Улисси
    Фото: XDS Astana Team/SprintCycling

    Еще один представитель казахстанского клуба Симоне Веласко замкнул тройку призеров. Маршрут протяженностью 198,5 километра стартовал в Нови-Лигуре и завершился в Генуе. Решающий момент гонки произошел за 50 километров до финиша, когда Улисси ушел в сольную атаку и сумел сохранить отрыв, пересек финишную черту первым, опередив преследователей.

    — Сегодня у нас была довольно молодая команда c гонщиками из XDS Astana Devo Team, кто-то из них только вернулся с молодежной «Джиро». Все отработали отлично, контролировали ранний отрыв. На самом тяжелом подъеме за 50 километров до финиша я атаковал. Оставшиеся километры я ехал в одиночку. Было довольно тяжело из-за встречного ветра, но мне удалось оторваться и сохранить преимущество до финала. Впереди — чемпионат Италии, и я думаю, у нас сильная команда, так что постараемся навязать борьбу, – сказал Диего Улисси после финиша гонки.

    Симоне Веласко признался, что на гонке был не в лучшей форме — сказывалась жара.

    — Но мы все равно держались впереди, и я старался закрывать как можно больше атак ради Диего. Все наши ребята отлично поработали в первой части гонки до решающего момента. А потом, когда гонка начала раскрываться, все уже зависело от нас с Диего. Диего провел отличную атаку, проехал в одиночку около 50 километров, а я пытался нейтрализовать все контратаки. В конце мне удалось выиграть спринт из группы и взять третье место. Так что да, для нас это действительно был хороший день, – добавил Симоне Веласко.

    Отметим, что 35-летний итальянский гонщик Диего Улисси подписал двухлетнее соглашение с казахстанской командой в прошлом году. Он является одним из сильнейших однодневных гонщиков в профессиональном пелотоне.

    Ранее на восьмом этапе «Джиро д’Италия» Диего Улисси завоевал розовую майку лидера, финишировав третьим, а его напарник по команде Лоренцо Фортунато занял второе место.

    Теги:
    Спорт Велоспорт спортсмены Казахстана
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают