Посвящается Президенту: гонщик «Астаны» стал лидером общего зачета «Джиро д’Италия»
Итальянский велогонщик команды XDS Astana Team Диего Улисси стал новым лидером общего зачета Джиро д’Италия, передает корреспондент агентства Kazinform.
Восьмой этап «Джиро д’Италия» принес казахстанской команде хороший результат: Диего Улисси завоевал «розовую майку», заняв третье место на этапе, а его товарищ Лоренцо Фортунато поднялся на второе место в общем зачете и защитил свое лидерство в классификации лучшего горного гонщика.
— Это был невероятный день! Потребовалось огромное усилие, чтобы пробиться в отрыв. Мы знали, что этот этап идеально подходит для атаки, поэтому мы полностью отдались плану. В финале (Люк) Плэпп оказался сильнее, и все зависело от нас двоих. В какой-то момент я понял, что у меня есть реальный шанс побороться за лидерство в общем зачете, поэтому я выложился по полной. Болельщики на обочине кричали, что я борюсь за розовую майку — это было просто потрясающе. Надеть maglia rosa в почти 36 лет — незабываемое достижение. Это один из самых значимых моментов в моей карьере, и я горжусь тем, что разделяю его с командой XDS Astana, — приводит слова Диего Улисси пресс-служба велокоманды.
Генеральный менеджер команды XDS Astana Александр Винокуров отметил, что эта победа посвящается Президенту Республики Казахстан.
— Сегодняшний успех для нас также символичен: 17 мая отмечается День рождения Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева. Команда XDS Astana с гордостью посвящает это спортивное достижение этому важному событию и поздравляет Президента с Днем рождения, — добавил он.
На официальной странице велокоманды в Instagram появилось видео, на котором новый лидер итальянского тура не сдерживает эмоций в тот момент, когда узнает, что впервые в своей карьере стал обладателем престижной «розовой майки».
Отметим, что 35-летний итальянский гонщик Диего Улисси подписал двухлетнее соглашение с казахстанской командой в прошлом году. Он является одним из сильнейших однодневных гонщиков в профессиональном пелотоне.
Ранее два гонщика «Астаны» финишировали в топ-3 этапа «Президентского Тура Турции».