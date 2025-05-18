Посвящается Президенту: гонщик «Астаны» стал лидером общего зачета «Джиро д’Италия»

Восьмой этап «Джиро д’Италия» принес казахстанской команде хороший результат: Диего Улисси завоевал «розовую майку», заняв третье место на этапе, а его товарищ Лоренцо Фортунато поднялся на второе место в общем зачете и защитил свое лидерство в классификации лучшего горного гонщика.

— Это был невероятный день! Потребовалось огромное усилие, чтобы пробиться в отрыв. Мы знали, что этот этап идеально подходит для атаки, поэтому мы полностью отдались плану. В финале (Люк) Плэпп оказался сильнее, и все зависело от нас двоих. В какой-то момент я понял, что у меня есть реальный шанс побороться за лидерство в общем зачете, поэтому я выложился по полной. Болельщики на обочине кричали, что я борюсь за розовую майку — это было просто потрясающе. Надеть maglia rosa в почти 36 лет — незабываемое достижение. Это один из самых значимых моментов в моей карьере, и я горжусь тем, что разделяю его с командой XDS Astana, — приводит слова Диего Улисси пресс-служба велокоманды.

Генеральный менеджер команды XDS Astana Александр Винокуров отметил, что эта победа посвящается Президенту Республики Казахстан.

— Сегодняшний успех для нас также символичен: 17 мая отмечается День рождения Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева. Команда XDS Astana с гордостью посвящает это спортивное достижение этому важному событию и поздравляет Президента с Днем рождения, — добавил он.

На официальной странице велокоманды в Instagram появилось видео, на котором новый лидер итальянского тура не сдерживает эмоций в тот момент, когда узнает, что впервые в своей карьере стал обладателем престижной «розовой майки».

Отметим, что 35-летний итальянский гонщик Диего Улисси подписал двухлетнее соглашение с казахстанской командой в прошлом году. Он является одним из сильнейших однодневных гонщиков в профессиональном пелотоне.

Ранее два гонщика «Астаны» финишировали в топ-3 этапа «Президентского Тура Турции».