В Казахстане планируют сократить дефицит бюджета до 1,4% к 2028 году - Премьер-министр
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов сообщил о планах Правительства по снижению дефицита республиканского бюджета в ближайшие годы. По его словам, уже к 2026 году дефицит планируется снизить с нынешних 2,7% до 2,5%, в 2027 году - до 1,8%, а в 2028 году - до 1,4%. Об этом он заявил на совместном заседании палат Парламента, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Сейчас мы разрабатываем проект республиканского бюджета на предстоящие три года. Работа идет очень интенсивно. Могу предварительно сказать, что мы планируем сократить дефицит бюджета с нынешних 2,7% до 2,5% в 2026 году, до 1,8% в 2027 году и до 1,4% в 2028 году, — отметил Олжас Бектенов.
Он также напомнил, что в рамках налоговой реформы благодаря новому Налоговому кодексу в республиканский бюджет с будущего года ожидаются дополнительные поступления в размере около 3 трлн тенге. Эти средства направят на развитие инфраструктуры, энергетики, транспортных сетей и инженерных коммуникаций.
Эти направления создают основу для долгосрочного и устойчивого экономического роста.
— Если мы будем работать в этих сферах активно и эффективно, страна обеспечит стабильный экономический рост. В результате расширится налоговая база, и в республиканский бюджет вновь будут поступать дополнительные доходы, — добавил Премьер-министр.
Ранее сообщалось, что депутаты Мажилиса на пленарном заседании согласились с поправками, предложенными сенаторами в проект нового Налогового кодекса.