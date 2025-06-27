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    11:09, 27 Июнь 2025 | GMT +5

    В Казахстане планируют сократить дефицит бюджета до 1,4% к 2028 году - Премьер-министр

    Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов сообщил о планах Правительства по снижению дефицита республиканского бюджета в ближайшие годы. По его словам, уже к 2026 году дефицит планируется снизить с нынешних 2,7% до 2,5%, в 2027 году - до 1,8%, а в 2028 году - до 1,4%. Об этом он заявил на совместном заседании палат Парламента, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Бүгін Үкімет басшысы Олжас Бектенов Өзбекстанға барады
    Фото: Правительство РК

    — Сейчас мы разрабатываем проект республиканского бюджета на предстоящие три года. Работа идет очень интенсивно. Могу предварительно сказать, что мы планируем сократить дефицит бюджета с нынешних 2,7% до 2,5% в 2026 году, до 1,8% в 2027 году и до 1,4% в 2028 году, — отметил Олжас Бектенов.

    Он также напомнил, что в рамках налоговой реформы благодаря новому Налоговому кодексу в республиканский бюджет с будущего года ожидаются дополнительные поступления в размере около 3 трлн тенге. Эти средства направят на развитие инфраструктуры, энергетики, транспортных сетей и инженерных коммуникаций.

    Эти направления создают основу для долгосрочного и устойчивого экономического роста.

    — Если мы будем работать в этих сферах активно и эффективно, страна обеспечит стабильный экономический рост. В результате расширится налоговая база, и в республиканский бюджет вновь будут поступать дополнительные доходы, — добавил Премьер-министр.

    Ранее сообщалось, что депутаты Мажилиса на пленарном заседании согласились с поправками, предложенными сенаторами в проект нового Налогового кодекса. 

    Теги:
    Налоги Налоговый кодекс Олжас Бектенов Финансы и бюджет
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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