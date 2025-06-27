В Казахстане планируют сократить дефицит бюджета до 1,4% к 2028 году - Премьер-министр

— Сейчас мы разрабатываем проект республиканского бюджета на предстоящие три года. Работа идет очень интенсивно. Могу предварительно сказать, что мы планируем сократить дефицит бюджета с нынешних 2,7% до 2,5% в 2026 году, до 1,8% в 2027 году и до 1,4% в 2028 году, — отметил Олжас Бектенов.

Он также напомнил, что в рамках налоговой реформы благодаря новому Налоговому кодексу в республиканский бюджет с будущего года ожидаются дополнительные поступления в размере около 3 трлн тенге. Эти средства направят на развитие инфраструктуры, энергетики, транспортных сетей и инженерных коммуникаций.

Эти направления создают основу для долгосрочного и устойчивого экономического роста.

— Если мы будем работать в этих сферах активно и эффективно, страна обеспечит стабильный экономический рост. В результате расширится налоговая база, и в республиканский бюджет вновь будут поступать дополнительные доходы, — добавил Премьер-министр.

Ранее сообщалось, что депутаты Мажилиса на пленарном заседании согласились с поправками, предложенными сенаторами в проект нового Налогового кодекса.