Определились первые победители чемпионата Казахстана по велоспорту на шоссе
Сегодня, 23 июня, в Усть-Каменогорске стартовал чемпионат Республики Казахстан по велоспорту на шоссе. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.
В рамках республиканского турнира определились первые победители и призеры.
Командная гонка (мужчины, 50 км):
1 место - область Жетысу (Оркен Сламжанов, Антон Кузьмин, Евгений Фёдоров, Игорь Чжан)
2 место - Северо-Казахстанская область (Даниил Пронский, Мансур Бейсембай, Алексей Ваганов, Егор Логачев)
3 место - Карагандинская область (Илья Карабутов, Максим Хорошавин, Владимир Борн, Владислав Башлыков)
Парная командная гонка (женщины, 30 км):
1 место - Жетысуская область (Акпейил Осим, Фаина Потапова)
2 место - Жетысуская област (Евгения Заам, Светлана Пащенко)
3 место - Астана (Елена Мандракова, Милана Котельникова)