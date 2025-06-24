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    22:12, 23 Июнь 2025 | GMT +5

    Определились первые победители чемпионата Казахстана по велоспорту на шоссе

    Сегодня, 23 июня, в Усть-Каменогорске стартовал чемпионат Республики Казахстан по велоспорту на шоссе. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

    велоспорт
    Фото: Оlympic.kz

    В рамках республиканского турнира определились первые победители и призеры.

    Командная гонка (мужчины, 50 км):

    1 место - область Жетысу (Оркен Сламжанов, Антон Кузьмин, Евгений Фёдоров, Игорь Чжан)

    2 место - Северо-Казахстанская область (Даниил Пронский, Мансур Бейсембай, Алексей Ваганов, Егор Логачев)

    3 место - Карагандинская область (Илья Карабутов, Максим Хорошавин, Владимир Борн, Владислав Башлыков)

    Парная командная гонка (женщины, 30 км):

    1 место - Жетысуская область (Акпейил Осим, Фаина Потапова)

    2 место - Жетысуская област (Евгения Заам, Светлана Пащенко)

    3 место - Астана (Елена Мандракова, Милана Котельникова)

    Теги:
    Спорт Велоспорт спортсмены Казахстана
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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