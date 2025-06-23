Проблема безосновательного уголовного преследования бизнеса полностью не решена - Глава государства

По его словам, в Казахстане сформирована эффективная система противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, которая соответствует передовым международным стандартам. С 2019 года доля теневой экономики в ВВП снизилась с 23 до 16 процентов. Но пока уровень достаточно высокий.

- По моему специальному поручению Генеральная прокуратура сопровождает сотни инфраструктурных проектов с иностранным участием на общую сумму 34 триллиона тенге. Однако проблема безосновательного уголовного преследования национального бизнеса полностью не решена. Генеральной прокуратуре следует продолжить работу, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Следующая важная задача, как отметил Глпава государства, – это борьба с семейно-бытовым насилием, защита женщин и детей. Для ее решения предприняты решительные законодательные и институциональные шаги. Год назад вступил в силу закон, значительно ужесточивший наказание за домашнее насилие.Благодаря принятым поправкам и другим мерам с начала текущего года количество преступлений средней и более высокой тяжести в семейно-бытовой сфере сократилось на 30%.



В целом, за последние 5 лет вдвое снизилось число преступлений, посягающих на права женщин. Самое главное, меняется общественное сознание.

- Наши граждане проявляют нулевую терпимость к жестокости и тирании в семье. Жертвы агрессии и насилия получают необходимую поддержку. В стране разрабатывается специальная программа «Дети Казахстана», в которую войдут все существующие и новые механизмы защиты интересов подрастающего поколения, - отметил Президент.

Проводится большая комплексная работа по противодействую наркомании и наркобизнесу. Только за текущий год ликвидировано

83 нарколаборатории, а количество изъятых из оборота веществ увеличилось на 84%. Ужесточено наказание за производство наркотических средств вплоть до пожизненного заключения.