Вакцинация мальчиков от ВПЧ: зачем это нужно и какие страны уже прививают

Как отмечает заместитель председателя Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК Манар Смагул включение мальчиков в национальный календарь вакцинации против вируса папилломы человека (ВПЧ) — это необходимый и долгосрочный шаг к снижению онкологических заболеваний, вызванных ВПЧ, среди всего населения.

По словам Манар Смагул, ВПЧ — это не исключительно «женская» инфекция.

— Этот вирус вызывает не только рак шейки матки, но и рак анального канала, рак мужских половых органов, рак ротоглотки и гортани — особенно у мужчин. Кроме того, мужчины могут быть бессимптомными носителями и передавать вирус своим партнершам, — поясняет специалист.

Вакцинация мальчиков позволит выровнять доступ к профилактике между полами, снизить общее распространение вируса в популяции, защитить будущих партнеров и партнеров от заражения и уменьшить риск развития рака у самих мужчин.



Рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения возраст — с 9 до 14 лет, до начала половой жизни. В Казахстане уже прививаются девочки с 11 лет, для мальчиков предлагается та же возрастная категория.

Опыт вакцинации для мировой практики не новый. Манар Асыровна поясняет, что на сегодня более 76 стран мира включили в свои национальные календари вакцинацию от ВПЧ как для мальчиков, так и для девочек. Это США, Австралия, Австрия, Бельгия, Чехия, Румыния, Дания, Финляндия, Норвегия, Швеция, Великобритания и другие европейские страны. Среди стран СНГ, по имеющимся данным, вакцинацию мальчиков уже внедрили Молдова и Армения.

— Международный опыт показывает, что через 10 лет после внедрения массовой вакцинации распространенность ВПЧ среди молодых мужчин снижается до 25%. Далее снижается уровень предраковых состояний и, в долгосрочной перспективе (через 15–20 лет), уровень ВПЧ-ассоциированных видов рака, — говорит специалист.

В Казахстане рак шейки матки чаще всего выявляется у женщин старше 30 лет. А значит, эффект от вакцинации детей сегодня будет заметен спустя десятилетия. Это долгосрочные инвестиции в здоровье нации.

— На форумах и совещаниях нас уже спрашивают, почему мы не вакцинируем мальчиков. Это логичный вопрос, учитывая цели по снижению онкологических заболеваний. И важно, чтобы общество понимало: защита должна быть для всех, — подчеркивает Смагул.

Напомним, вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев на брифинге в Сенате сообщил, что со следующего года мальчиков в Казахстане начнут вакцинировать против вируса папилломы человека.

Сейчас в Казахстане проходит второй этап вакцинации против ВПЧ. На первом этапе вакцинации было привито почти 140 тысяч детей.