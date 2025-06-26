Гособоронзаказ вернули Минобороны — Сенат одобрил закон

Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам военно-патриотического воспитания, воинской службы и перераспределения функций отдельных центральных государственных органов» охватывает Трудовой кодекс и 15 законов.

Полномочия по формированию и исполнению гособоронзаказа возвращаются Министерству обороны. Оно станет единым уполномоченным органом со стратегическими и контрольными функциями.

Вводится понятие «информационно-идеологического обеспечения обороны». Система патриотического воспитания будет охватывать все уровни образования и социальные группы. Акиматы займутся организацией военных кружков и секций, Минобороны — мониторингом подготовки.

Вводится курсовая подготовка военнообязанных без отрыва от работы. Военная полиция получит право выдавать водительские удостоверения для управления армейской техникой. Расширяются функции военно-технических школ. Они смогут обучать и действующих военнослужащих по востребованным гражданским профессиям.

Появляются категории «жас-сарбаз» и «жас-айбын» для учета граждан, проходящих углубленную подготовку.

Органы военного управления получат доступ к информационным базам о здоровье, месте работы и образовании граждан, а также нахождении под следствием.

Призывники и контрактники освобождаются от обязательной отработки за обучение, если оно финансировалось из бюджета. За призванными сохраняются рабочее место и зарплата на время прохождения медкомиссии. Дети военных с выслугой от 15 лет получат приоритет при поступлении в военные вузы.

Ранее Сенат одобрил масштабные поправки в законы по развитию городов и модернизации ЖКХ, куда направят почти 13 трлн тенге.