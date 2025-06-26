Пожар в хостеле Алматы: суд сделал предупреждение адвокату и подсудимому

В Алмалинском районном суде должны были состояться прения сторон, однако заседание перенесли на завтра из-за неявки защитника подсудимого Адильбека Мухамедиярова — Асылбека Абдраимова.

Судья отметил, что срыв заседания происходит уже не в первый раз, и высказал строгое замечание в адрес подсудимого и его защитника.

— Мухамедияров, завтра приходите в суд с предметами личной гигиены, так как суд будет считать, что вы затягиваете процесс через вашего адвоката. Мы откладываем слушание на завтра на 10:00. Явка адвоката Абдраимова обязательна. Суд также имеет право вынести в отношении него частное постановление… Он уже сколько процессов срывает, мы молча переносим, откладываем без конца. Хочет — заболеет, срывает процесс. Мы ничего не говорили, а здесь прения, а прения срывать нельзя, — сказал судья Ернар Касымбеков.

В случае очередного срыва заседания суд примет меры как в отношении адвоката, так и подсудимого. Судья напомнил, что вправе вынести в отношении защитника частное постановление или заменить его, если тот систематически нарушает порядок явки.

Отметим, что на скамье подсудимых два человека - директор ALA Hostel Адильбек Мухамедьяров и собственник компании «Гидсервис» Александр Пекельник. Их обвиняют по части 3 статьи 292 УК РК (Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Обвинения в адрес подсудимых ранее озвучил прокурор Нуразхан Мырзалы.

Ранее сторона защиты выдвигала версию о возможном умышленном поджоге. В этом подозревали некоего Еркина Танжарыкова. Также защита и представители потерпевших просили суд вернуть дело прокурору для доработки, однако суд в удовлетворении этого ходатайства отказал.

Кроме того, сторона защиты Александра Пекельника настаивает на прекращении дела в отношении подсудимого.

В ходе суда в качестве свидетеля ранее была допрошена администратор хостела Татьяна Гвоздина.

Напомним, 30 ноября 2023 года в здании «Almaty Hostel», расположенном по улице Шарипова, 86, произошел пожар, в результате чего погибли 13 человек. Из них двое - граждане Республики Узбекистан, двое - граждане Российской Федерации, остальные- граждане Республики Казахстан.

Как выяснилось, хостел принадлежит Халык банку, арендатором является ТОО «ALA Hostel». В нем проживали в основном студенты и рабочие.

По факту пожара зарегистрировано уголовное дело по статье 292 Уголовного кодекса РК «Нарушение требований пожарной безопасности».

Глава МЧС позже рассказал подробности.