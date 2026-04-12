Токаев в Узбекистане, триумф боксеров и миссия к Луне: чем запомнилась неделя в Казахстане

Президент: визит в Узбекистан, наука и общественные ориентиры

Ключевым внешнеполитическим событием недели стал рабочий визит Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан, в рамках которого в Бухаре состоялась неформальная встреча с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, где, помимо политической повестки, обсуждались конкретные направления кооперации — от промышленности до экологии.

В частности, стороны рассмотрели запуск совместного проекта «Чистый воздух», направленного на снижение выбросов и улучшение экологической ситуации в приграничных регионах, что отражает переход к более практико-ориентированному сотрудничеству. Программа визита включала и прикладные, и символические элементы. Главы государств посетили мемориальный комплекс в Бухаре, а также ознакомились с работой ситуационного центра, где демонстрируются системы мониторинга и управления в реальном времени.

Кроме того, Узбекистан передал Казахстану архивные чертежи и фотоматериалы мавзолеев 1920–1950-х годов, представляющие историческую ценность для реставрационных работ.

Отдельное внимание уделено экономике и технологиям — Президенты посетили хакатон по искусственному интеллекту, где были представлены цифровые проекты и стартап-решения, а также ознакомились с экспортно-ориентированным текстильным кластером, ориентированным на внешние рынки. Лидеры посетили достопримечательности Бухары, по завершении рабочей поездки Президент Узбекистана проводил Касым-Жомарта Токаева, закрепив формат доверительного диалога.

Внутренняя повестка недели была сосредоточена на развитии науки. Выступая на церемонии награждения ученых, Президент РК подчеркнул, что за последние пять лет финансирование науки в Казахстане увеличилось в шесть раз, а ежегодные расходы уже превышают 200 млрд тенге, при этом акцент должен быть смещен на практическую отдачу и внедрение разработок в экономику.

Глава государства также поручил усилить подготовку инженерно-технических кадров, подчеркнув дефицит специалистов в промышленности и необходимость связки образования с реальным сектором. Отдельно отмечена поддержка молодых ученых — более 600 специалистов уже получили жилье, а сама система поддержки будет расширяться.

На церемонии были вручены государственные награды и ключи от квартир, а также подчеркнут вклад ученых в развитие страны и участие в конституционных реформах. Именно в ходе этого выступления Президент анонсировал выборы в Курултай, которые намечены на август.

Кроме того, Президент предложил учредить орден «Аль-Фараби», поручил активизировать продвижение наследия великих просветителей и напомнил о миссии инициативы «Таза Қазақстан».

В законодательной и социальной повестке Президент подписал ряд документов. Речь идёт о законе о ратификации изменений в Конвенцию о международной гражданской авиации, а также о законе, связанном с партнерством Казахстана и Международного банка реконструкции и развития.

Экономическую часть недели дополнили две показательные темы. Первая связана с инвестициями Евразийского Банка развития — о них говорилось на встрече Касым-Жомарта Токаева с председателем правления банка Николаем Подгузовым. Он сообщил, что за последние годы в экономику Казахстана инвестировано 5,2 млрд долларов. Вторая тема связана с пресечением неэффективного использования субсидий в сфере животноводства на 30 млрд тенге. Эти данные озвучил председатель Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов на встрече с Президентом, где он представил отчет о деятельности ведомства.

В завершение недели Касым-Жомарт Токаев поздравил православных казахстанцев с Пасхой, подчеркнув значение единства, согласия и духовных ценностей для развития страны.

Правительство: угольная генерация, цены и прикладные решения

Ключевым событием недели в работе Правительства стало заседание по развитию угольной генерации, где обсуждались базовые вопросы энергетической безопасности и стабильности отопительного сезона. В ходе обсуждения обозначены планы по значительному увеличению добычи угля уже к 2026 году — это необходимо для покрытия растущего спроса со стороны энергетики и промышленности. При этом выбросы на угольных ТЭЦ планируют существенно сократить за счет модернизации оборудования и внедрения новых технологий. Ценовой фактор также остается чувствительным. В Минэнерго допускают изменение стоимости угля, что напрямую влияет на тарифы и расходы населения. На этом фоне Премьер-министр Олжас Бектенов потребовал ускорить модернизацию теплоэлектроцентралей, подчеркнув риски для прохождения отопительного сезона.

Экономическая повестка была сосредоточена на росте производства и сдерживании цен. По словам заместителя Премьер-министра Серика Жумангарина, рост обрабатывающей промышленности должен составить около 6%.

Отдельный блок — топливный рынок. В Минэнерго прокомментировали ситуацию с запасами авиационного керосина и возможные изменения цен на бензин. В социальной повестке — решения, напрямую затрагивающие население. В Казахстане пересматривают правила использования пенсионных накоплений на жилье и подходы к их изъятию.

Региональная повестка была сосредоточена на безопасности и инфраструктуре. Более 50 тысяч спасателей приведены в готовность к пожароопасному сезону. Олжас Бектенов проверил оснащенность «Семей орманы» и посетил предприятия области Абай, где оценил решение индустриальных задач. Отдельно обсуждалась подготовка курортной зоны Алаколь к сезону — от инфраструктуры до безопасности. Сообщается, что на развитие Алаколя в 2026 году направят около 10 млрд тенге.

На неделе также были отмечены участники эвакуации казахстанцев из стран Ближнего Востока — им вручены государственные награды.

Парламент: эвтаназия животных, статус психологов и новые правила ответственности

Одной из самых резонансных тем недели в Парламенте стало решение по регулированию численности бездомных животных — Мажилис одобрил законопроект, предусматривающий эвтаназию собак, что вызвало широкий общественный отклик. Депутаты объясняют инициативу необходимостью повышения безопасности граждан и оптимизации бюджетных расходов, при этом параллельно обсуждается ужесточение наказания за жестокое обращение с животными, что должно сбалансировать подход к проблеме.

Системные изменения затрагивают и ветеринарную сферу — в Мажилисе обсуждают новый законопроект, а также создание отдельного ветеринарного статутного органа, который будет централизованно регулировать отрасль.

Одновременно формируется новая система регулирования психологической помощи. В Казахстане готовят закон о психологической деятельности, а Мажилис уже одобрил законопроект о присвоении психологам правового статуса, что предполагает введение требований к специалистам и механизмов контроля. Дополнительно обсуждаются меры ответственности — за нарушение правил оказания психологической помощи планируют ввести штрафы, а также разъясняется разграничение между профессиональными психологами и коучами, что должно снизить риски для граждан.

В числе социальных инициатив — предложение обязать работодателей оплачивать время сотрудников, затраченное на прохождение медицинских осмотров, что напрямую затрагивает трудовые отношения. Отдельный блок касается требований к государственным служащим — в новом законе закрепили понятие дискредитирующих поступков, усиливая ответственность за репутационные нарушения. На фоне цифровых рисков депутаты обсуждают необходимость новых механизмов регулирования — в центре внимания борьба с дипфейками и интернет-мошенничеством, а также внедрение инструментов киберстрахования.

Паводки: прорыв дамбы, вторая фаза и регионы риска

В уходящие 7 дней актуальной была и защита от большой воды — паводковая ситуация обострилась в Акмолинской области. В Коргалжынском районе зафиксирован прорыв плотины «Шоптыколь» в двух километрах от села Сабынды, на месте был создан оперативный штаб и задействованы силы для ликвидации последствий. Последствия затронули и транспортную инфраструктуру — на трассе Астана–Коргалжын вода пересекла дорогу на 75-м километре, при этом для отвода паводковых вод на отдельных участках начали возводить защитные валы. Позже прорыв устранили и плотину в Коргалжынском районе восстановили.

По данным МЧС, вторую фазу паводков в Казахстане ожидают в середине или к концу мая, при этом риски подтоплений сохраняются в ряде регионов. Отдельно выделены четыре региона с повышенными рисками паводков и лавин — Жамбылская, Костанайская и Акмолинская области, а также Алматы и Алматинская область, где прогнозируются осадки, рост уровня воды и вероятность схода снежных масс.

Луна, рекорды и возвращение к большим миссиям

Одной из самых обсуждаемых тем недели стала космическая миссия Artemis II — внимание к ней усилилось после публикации уникальных снимков обратной стороны Луны, которую невозможно увидеть с Земли.

Полёт стал первым за более чем полвека возвращением человека к орбите Луны, и ознаменовал новый этап в освоении космоса.

На фоне этого Касым-Жомарт Токаев поздравил Дональда Трампа с успешным выполнением миссии, подчеркнув значимость международного сотрудничества и научного прогресса.

Громкие дела и происшествия: трагедии, приговоры и новые схемы мошенничества

Самыми резонансными событиями недели стали трагедии с гибелью людей. В Астане в одном из жилых комплексов произошел пожар, в результате которого погибли трое детей, после чего было возбуждено уголовное дело и начато расследование причин происшествия.

Отдельный блок — преступления против несовершеннолетних. В Павлодарской области 19-летнего мужчину осудили за связь с 15-летней школьницей на 12 лет лишения свободы, с пожизненным запретом работать с несовершеннолетними. Также в Павлодаре по другому делу студент получил срок за изнасилование 13-летней девочки, а в Шымкенте полиция расследует смерть восьмиклассника.

В числе других происшествий — пожар на крыше акимата Актобе, который был локализован и ликвидирован, после чего сотрудников временно перевели на дистанционный режим работы.

Параллельно в Акмолинской области продолжается расследование жестокого убийства семьи в селе Жибек Жолы. Замминистра внутренних дел Санжар Адилов сообщил, что по делу идет судебно-психиатрическая экспертиза, а подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности и признавался невменяемым. В Кызылординской области по другому резонансному делу — об убийстве двух женщин на глазах у ребенка — суд назначил подсудимому пожизненное лишение свободы. Продолжение получила и история убийства 16-летнего Шерзата Болата. Двое осужденных — Азамат Токтаубаев и Дидар Калиахметов — подали кассационные жалобы с просьбой об их полном оправдании.

Среди самых громких приговоров недели — дело в Костанае, где директор компании обманула 11 человек, получая 100-процентную предоплату за семена, которые не собиралась поставлять. Общий ущерб составил 149,6 млн тенге, суд назначил ей 7 лет лишения свободы. Там же в Костанайской области блогера из Карабалыкского района осудили на 7,5 лет за вымогательство 20 млн тенге у птицефабрики за удаление компрометирующего видео.

Спорт: триумф боксеров и серия международных побед

Главным спортивным событием недели стало выступление сборной Казахстана по боксу на чемпионате Азии — команда не только завоевала ряд наград, но и выиграла общий медальный зачет турнира. Среди ключевых побед — «золото» спортсменок Надежды Рябец, которая принесла Казахстану первую высшую награду турнира, и Дины Исламбековой. А также победы Сабыржана Аккалыкова и Айбека Оралбая. Отдельно стоит отметить успехи Оразбека Асылкулова, ставшего чемпионом Азии по боксу, а также серебряного призера Олимпиады-2024 Нурбека Оралбая, который на этом турнире завоевал золото.

Серебряная медаль у Торехана Сабырхана, а бронзовые награды пополнили копилку команды благодаря Валентине Хальзовой, Айгерим Саттыбаевой и Махмуду Сабырхану.

В целом женская сборная Казахстана по боксу завоевала пять медалей на чемпионате Азии, подтвердив высокий уровень подготовки и стабильность результатов. Успехи команды отметил и Касым-Жомарт Токаев, поздравив спортсменов с результатами на чемпионате Азии.

Спортивные достижения недели не ограничились боксом. Казахстанские спортсмены в целом завоевали около 200 медалей за три месяца, что отражает общий рост результатов на международной арене.

В других видах спорта также зафиксированы заметные успехи. Алматбек Аманбек стал чемпионом Азии по греко-римской борьбе. А казахстанские борцы в целом завоевали золото и три бронзовые медали турнира. Гимнасты же отметились двумя наградами на этапе Кубка мира в Хорватии. В теннисе Юлия Путинцева одержала победу в первом матче Кубка Билли Джин Кинг и совершила заметный рывок в мировом рейтинге. Другая казахстанская теннисистка — 16-летняя Томирис Нуржан стала чемпионкой турнира в Алжире, а в пара-пауэрлифтинге спортсменка из Кызылорды Снежанна Бойко установила новый рекорд Азии.

Культура: от наследия к новым форматам и международному признанию

Культурная повестка недели объединила сразу несколько направлений — от сохранения исторического наследия до выхода казахстанской культуры на международную сцену.

Знаковым событием стало 155-летие Кажымукана Мунайтпасова — легендарного борца, ставшего символом силы и национальной гордости Казахстана.

Параллельно утвержден пятый том «Истории Казахстана», посвященный периоду XIX — начала XX веков, что подчеркивает системную работу по переосмыслению и закреплению исторического знания.

Казахстанская культура при этом активно выходит за рубеж. В Хьюстоне состоялся первый масштабный концерт казахстанских артистов, а в Бельгии проходит первый фестиваль казахской культуры. Символичным событием стала и передача жетигена в музей музыкальных инструментов Бельгии, что подчеркивает интерес к национальному наследию на международном уровне.

Таким образом, культура на этой неделе стала отражением сразу нескольких процессов — сохранения истории, развития современных форм и усиления международного культурного диалога.