Новый рекорд Азии по пара пауэрлифтингу установила чемпионка из Кызылорды

Чемпионат Азиатско-Тихоокеанского региона по пара пауэрлифтингу проходит в столице Таиланда городе Бангкоке с 7 по 12 апреля 2026 года. В пресс-службе управления физической культуры, спорта и туризма Кызылординской области рассказали, что на турнире Снежанна Бойко победила по результату лучшего поднятого веса и по результату суммы трех подходов.

— Наша спортсменка, кроме того, обновила рекорд Азии среди молодежи с результатом 78 килограммов. К соревнованиям ее готовил старший тренер по пара пауэрлифтингу Бахытбек Рысбаев. Мы очень гордимся нашей соотечественницей, — говорится в сообщении управления физической культуры, спорта и туризма Кызылординской области.

Ранее сообщалось, что казахстанские спортсмены по итогам первого квартала текущего года добились высоких результатов на международной арене.