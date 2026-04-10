РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:49, 10 Апрель 2026 | GMT +5

    Новый рекорд Азии по пара пауэрлифтингу установила чемпионка из Кызылорды

    На чемпионате Азиатско-Тихоокеанского региона по пара пауэрлифтингу кызылординская спортсменка Снежанна Бойко успешно выступила в весовой категории до 45 килограммов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Снежанна Бойко, спортсменка
    Фото: из личного архива Снежанны Бойко

    Чемпионат Азиатско-Тихоокеанского региона по пара пауэрлифтингу проходит в столице Таиланда городе Бангкоке с 7 по 12 апреля 2026 года. В пресс-службе управления физической культуры, спорта и туризма Кызылординской области рассказали, что на турнире Снежанна Бойко победила по результату лучшего поднятого веса и по результату суммы трех подходов.

    — Наша спортсменка, кроме того, обновила рекорд Азии среди молодежи с результатом 78 килограммов. К соревнованиям ее готовил старший тренер по пара пауэрлифтингу Бахытбек Рысбаев. Мы очень гордимся нашей соотечественницей, — говорится в сообщении управления физической культуры, спорта и туризма Кызылординской области.

    Ранее сообщалось, что казахстанские спортсмены по итогам первого квартала текущего года добились высоких результатов на международной арене.

    Теги:
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Сейчас читают