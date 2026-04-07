    12:47, 07 Апрель 2026 | GMT +5

    Премьер-министр потребовал ускорить темпы модернизации ТЭЦ в Алматы

    Премьер-министр РК Олжас Бектенов на заседании Правительства поднял вопрос проводимой модернизации ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 в Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ТЭЦ Алматы
    Фото: пресс-служба Мажилиса

    — Какая работа ведется по ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 в Алматы? Мне поступила информация о том, что темпы снизились, — отметил Олжас Бектенов.

    Председатель правления «Самрук-Энерго» Кайрат Максутов доложил, что реализация данных проектов находится на особом контроле. Подрядчику поручено усилить работу и ввести трехсменный график строительных работ. На площадках в ближайшее время будут задействованы 1,5 тыс. рабочих, завезено основное оборудование.

    — Роман Васильевич, съездите, проверьте и доложите мне. Нужна объективная информация, — поручил Премьер-министр.

    Ранее сообщалось, что в Алматы реализуются два крупнейших энергетических проекта — модернизация ТЭЦ-2 и реконструкция ТЭЦ-3 с переводом на природный газ.

    Теги:
    Реконструкция Правительство РК Тепловые сети ТЭЦ Алматы Модернизация Олжас Бектенов Премьер-министр РК
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
