Перевод алматинских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 на газ: экология, энергетика и экономика города

Инициатива входит в программу по снижению загрязнения воздуха в мегаполисе и позволит сократить выбросы загрязняющих веществ более чем на 90%. Кроме того, она повысит энергоэффективность.

Переход на «чистую» энергию

По данным АО «АлЭС», проект по газификации ТЭЦ-2 стартовал в сентябре 2023 года и находится в активной фазе строительства. Контракт на реализацию заключен между АО «АлЭС» и китайским консорциумом Dongfang Electric International Corporation, PowerChina Sepco1 Electric Power Construction Co., Ltd и PowerChina Hebei Electric Power Engineering Co., Ltd.

В этом году завершены все подготовительные работы по вспомогательным участкам и сооружениям. Продолжается армирование стен, колонн и плит перекрытия, бетонированию фундаментов, устройство металлоконструкций и монтаж оборудования, также ведется работа по заливке свай под водогрейные котельные.

— Произведена поставка и завершены установки газовой турбины и генератора № 1 и № 2. Поставку третьей партии газовой турбины и генератора ожидается в 1 квартале 2026 года. Также в 2025 году будут поставлены из КНР паровая турбина, водогрейные котлы и котлы-утилизаторы, — говорится в ответе АО «АлЭС».

Получено положительное заключение на проектную документацию от РГП «Госэкспертиза». Завершение проекта «Модернизация Алматинской ТЭЦ-2 с минимизацией воздействия на окружающую среду» планируется на 31 декабря 2026 года.

По проекту «Реконструкция Алматинской ТЭЦ-3» 8 сентября 2023 года подписан контракт с консорциумом во главе с ТОО «KBI EnergyGroup» совместно с компаниями «Энерго Спец Строй», «СтандартЭнерго KZ» и «Стройиндустрия».

По данным управления энергетики и водоснабжения Алматы, ЕРС-подрядчиком заключены договоры на поставку основного технологического оборудования.

В настоящее время осуществляется прохождение комплексной вневедомственной государственной экспертизы проектно-сметной документации стадии «П».

На строительной площадке ведутся подготовительные работы. На текущий момент выполнены:

— инженерно-изыскательские работы;

— топографическая съемка;

— буровые работы;

— частичный демонтаж существующих зданий;

— работы по вертикальной планировке территории;

— устройство системы временного электроснабжения строительной площадки.

Модернизированная ТЭЦ-3 будет введена в эксплуатацию также в декабре 2026 года.

Экологический эффект

По данным управления, основной целью проекта модернизации ТЭЦ-2 является снижение выбросов вредных веществ в атмосферу без снижения надежности и эффективности энергоснабжения.

Газификация ТЭЦ-2 позволит снизить объем выбросов вредных веществ в атмосферу на 93% (с 37,1 тыс до 2,7 тыс тонн), а эмиссии CO₂ снизятся на 38% (с 4 млн до 2,5 млн тонн).

— После газификации полностью исключаются выбросы взвешенных частиц и оксидов серы, а также образование и захоронение золошлаковых отходов, — ответили в управлении на запрос Kazinform.

Проект предусматривает консервацию систем внешнего гидрозолоудаления, включая золошлакопроводы с павильонами опорожнения, трубопроводы осветленной воды и оборудование насосной станции осветленной воды. На месте существующего гидрозолоотвала предусмотрено устройство испарительных полей для утилизации производственных стоков.

Что касается, реконструкции Алматинской ТЭЦ-3, ожидаемый эффект от реализации проекта — рост установленной мощности со 173 МВт до 543,6 МВт (ISO) и снижение выбросов вредных веществ на 88% — с 12,3 тыс. тонн до 1,5 тыс. тонн.

Эмиссии СО2 снизятся на 8% — с 1,5 млн тонн до 1,4 млн тонн.

Снижение выбросов по обоим проектам будет достигнуто за счет использования природного газа в эффективных газотурбинных установках, обеспечивающих выбросы вредных веществ в атмосферу на уровне экостандартов Европейского Союза и Казахстана по внедрению наилучших доступных технологий.

Минимальное влияние на тарифы

Как пояснили в Министерстве энергетики, реализация проектов не окажет существенного влияния на стоимость электро- и теплоэнергии для населения.

Согласно Закону «Об электроэнергетике», энергопроизводящие организации осуществляют продажу электрической энергии только Единому закупщику или потребителям в составе группе лиц. Цена для конечного потребителя состоит из стоимости цены Единого закупщика и тарифа на передачу электроэнергии по сетям энергопередающих организаций.

— Таким образом, Единый закупщик усредняет цену реализации электрической энергии по стране. В этой связи, влияние от реализации Проектов для конечных потребителей будет минимальным, — говорится в ответе в Минэнерго.

При этом, тарифы снабжение и передачу электроэнергией регулируются Комитетом по регулированию естественных монополий при Министерстве нацэкономики.

Напомним, Алматы долгое время оставается одним из наиболее загрязненных городов Казахстана. Газификация крупнейших станций станет ключевым шагом к улучшению экологической ситуации. В Министерстве экологии отметили, что перевод всех ТЭЦ Алматы на газ позволит значительно улучшить экологическую ситуацию в мегаполисе и сократить объем вредных выбросов.

Ранее в акимате также заявляли, что после завершения работ на ТЭЦ-2 и ТЭЦ-1 будет внедрена парогазовая технология, что позволит значительно увеличить производство электроэнергии и повысить эффективность энергосистемы города.