Плотину восстановили в Коргалжынском районе Акмолинской области

На сегодняшний день прорыв устранен, плотина восстановлена. Ведется постоянный контроль уровня воды. В целях недопущения осложнения ситуации продолжается заготовка мешкотары с инертными материалами. На данный час заготовлено 1500 мешкотары.

В ликвидации последствий задействованы силы и средства МЧС, местных исполнительных органов, районного отдела полиции, а также дорожных служб. Всего привлечено порядка 260 человек и 70 единиц техники.

Фото: МЧС РК

Проводятся инженерные работы обвалование вдоль автодороги «Астана – Коргалжын» протяженностью 1100 метров, а также вдоль населенного пункта Сабынды протяженности 500 метров. Для отвода талой воды прорыт обводной канал длиной 100 метров.

Фото: МЧС РК

Напомним, в ночь на 6 апреля в Коргалжынском районе был зафиксирован прорыв плотины «Шоптыколь».

В результате вода распространилась по полям в направлении населенного пункта и пересекла республиканскую автомобильную дорогу «Астана — Коргалжын» на 75-м километре. Перелив воды на проезжую часть не допущен.