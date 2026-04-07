    17:11, 07 Апрель 2026 | GMT +5

    Плотину восстановили в Коргалжынском районе Акмолинской области

    В Акмолинской области в Коргалжынском районе на плотине «Шоптыколь» расположенной в двух километрах от села Сабынды продолжаются восстановительные работы, передает Kazinform со ссылкой на МЧС.

    Плотину восстановили в Коргалжынском районе Акмолинской области
    Фото: МЧС РК

    На сегодняшний день прорыв устранен, плотина восстановлена. Ведется постоянный контроль уровня воды. В целях недопущения осложнения ситуации продолжается заготовка мешкотары с инертными материалами. На данный час заготовлено 1500 мешкотары.

    В ликвидации последствий задействованы силы и средства МЧС, местных исполнительных органов, районного отдела полиции, а также дорожных служб. Всего привлечено порядка 260 человек и 70 единиц техники.

    Плотину восстановили в Коргалжынском районе Акмолинской области
    Фото: МЧС РК

    Проводятся инженерные работы обвалование вдоль автодороги «Астана – Коргалжын» протяженностью 1100 метров, а также вдоль населенного пункта Сабынды протяженности 500 метров. Для отвода талой воды прорыт обводной канал длиной 100 метров. 

    Плотину восстановили в Коргалжынском районе Акмолинской области
    Фото: МЧС РК

    Напомним, в ночь на 6 апреля в Коргалжынском районе был зафиксирован прорыв плотины «Шоптыколь».

    В результате вода распространилась по полям в направлении населенного пункта и пересекла республиканскую автомобильную дорогу «Астана — Коргалжын» на 75-м километре. Перелив воды на проезжую часть не допущен.

    Плотину восстановили в Коргалжынском районе Акмолинской области
    Фото: МЧС РК
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
