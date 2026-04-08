Новые правила для психологов и владельцев животных обсудят в Мажилисе

Во время заседания депутаты рассмотрят в первом чтении законопроект «О психологической деятельности». Законопроект призван установить единые правила работы специалистов в этой сфере. Планируется сформировать государственный реестр психологов. Регистрация в нем позволит исключить деятельность лиц, которые оказывают услуги незаконно либо без соответствующего образования. Законопроект впервые четко определяет, кто имеет право заниматься психологической деятельностью.

Также на повестке — депутатский проект изменений в Закон «Об ответственном обращении с животными». Нормы законопроекта предусматривают усиление механизмов контроля за соблюдением владельцами установленных требований по обращению с домашними животными, повышение ответственности местных исполнительных органов в части организации мер экстренного реагирования для обеспечения безопасности граждан, а также ряд других положений.

Кроме того, депутаты рассмотрят Соглашение между правительствами Казахстана и Турции о транзите военного имущества и персонала через воздушное пространство двух стран. Документ был подписан 11 сентября 2024 года. Соглашение регулирует условия транзита военного имущества и персонала через воздушное пространство Казахстана и Турции. Оно устанавливает порядок использования воздушных коридоров на основе взаимных разрешений.

Во втором чтении Мажилис рассмотрит законодательные поправки по вопросам совершенствования трудового законодательства.

Также депутатам предстоит определить срок подготовки заключения по новому законопроекту по вопросам ветеринарии.

Напомним, Казахстан инициировал цифровизацию ветеринарного и фитосанитарного контроля в ЕАЭС.