Закон о психологической деятельности готовят в Казахстане: что изменится

— Почему законопроект «О психологической деятельности» появился только сейчас? До этого момента деятельность психологов в Казахстане никак не регулировалась или существовали какие-либо нормы?

— Вы знаете, в нашем обществе сегодня достаточно высокий запрос на вопросы, связанные с психологическим состоянием граждан. С начала работы восьмого созыва было направлено немало депутатских запросов на эту тему. В целом внимание к этой проблеме отражено и в предвыборной программе, и в Послании Президента, а также на IV Национальном курултае, который прошел в прошлом году. Поэтому при поддержке женского крыла партии «AMANAT» этот вопрос был определен как один из приоритетов нашей работы. Сам законопроект разработан по инициативе депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан, поскольку до этого времени психологическая деятельность в стране фактически не имела системного регулирования.

Рынок развивался стихийно: специалисты работали самостоятельно, единых стандартов и четких требований не существовало, а статистический учет практически не велся. К примеру, при разработке документа нам пришлось самостоятельно собирать аналитические данные, так как централизованной информации не было.

В целом вопросы психологической деятельности затрагивают компетенции порядка 15 центральных государственных органов — это сферы социальной защиты, науки и образования, обороны, чрезвычайных ситуаций и другие.

По имеющимся оценкам, сегодня более 23 тысяч психологов работают по найму в различных организациях. Одновременно фиксируется дефицит специалистов в сферах здравоохранения и образования, а также сохраняются вопросы нагрузки школьных психологов. При этом около 48 тысяч человек имеют профильное образование. Возникает вопрос: в каком статусе работают остальные специалисты и оказывают ли они услуги по профилю?

Существует и значительный частный сектор, который до сих пор остается вне полноценного учета. Отсутствие регулирования привело к росту так называемого «свободного рынка», где наряду с профессионалами появились псевдоспециалисты, коучи и представители инфобизнеса, предлагающие тренинги личностного роста. Нередко такие услуги оказываются без должной квалификации.

Вместе с тем за последние годы заметно вырос спрос на психологическую помощь. Если раньше обращение к психологу среди казахстанцев было не так распространено и порой воспринималось с настороженностью, то сегодня ситуация меняется. Одновременно увеличивается и число жалоб от граждан, пострадавших от некачественных или недобросовестных услуг. Именно поэтому возникла необходимость в разработке этого законопроекта.

Фото: Талгат Таныбаев

— В условиях большого числа психологов и коучей в интернете, предлагающих услуги, как законопроект поможет гражданам отличать профессионалов от непрофессионалов?

— В первую очередь речь идет о регулировании частного сектора. Мы пришли к выводу, что необходимо формирование государственного реестра психологов. Регистрация в нем позволит исключить деятельность лиц, которые оказывают услуги незаконно либо без соответствующего образования. Законопроектом определены полномочия Министерства труда и социальной защиты населения в части признания квалификаций и ведения государственного реестра психологов, а также компетенции местных исполнительных органов. Кроме того, государственные органы будут участвовать в наполнении реестра: каждый по своему направлению будет вносить сведения о специалистах. Это позволит сформировать единую и актуальную базу данных и упростит работу Минтруда, в том числе в части регулирования частного сектора.

— Кто в итоге сможет официально работать психологом после принятия закона?

— Законопроект впервые четко определяет, кто имеет право заниматься психологической деятельностью. Практиковать смогут специалисты с высшим или послевузовским профильным образованием либо прошедшие соответствующую переподготовку. При этом обязательным условием является подтверждение квалификации и включение в государственный реестр — без этого вести практику будет невозможно. Также устанавливаются требования к профессиональной подготовке, включая наличие практики и обязательное повышение квалификации не реже одного раза в пять лет.

Отдельно вводится профессиональный стандарт, который определяет требования к компетенциям, уровню подготовки и содержанию деятельности психологов.

В целом законопроект закрепляет базовые принципы работы — законность, добровольность, конфиденциальность, профессиональную компетентность и научную обоснованность. Главная задача — обеспечить качество психологической помощи и исключить ситуации, когда услуги оказываются без должной подготовки и могут причинить вред.

— Что теперь будет считаться психологической помощью?

— Законопроект достаточно четко определяет, что относится к психологической помощи и в каких формах она может оказываться. Это может быть очный формат, дистанционный или смешанный. При этом закрепляются базовые условия: помощь должна оказываться добровольно, на основании информированного согласия, с соблюдением конфиденциальности и предоставлением полной информации клиенту.

Если речь идет о частной практике, обязательно заключается договор между психологом и клиентом — это дополнительная гарантия защиты прав граждан.

Также определены права специалистов: они могут проводить диагностику, консультирование, психокоррекцию, заниматься научной и экспертной деятельностью, а также вести частную практику.

— Какие гарантии получат люди, обращающиеся за психологической помощью?

— Один из ключевых моментов — четкое разделение психологической и медицинской деятельности. Закреплен запрет на осуществление медицинской деятельности и назначение медикаментозного лечения психологами. Это важная гарантия для получателей услуг. Также урегулированы вопросы работы с несовершеннолетними: помощь оказывается только с согласия родителей или законных представителей, за исключением экстренных ситуаций.

Вся система выстраивается на принципе добровольности. Психологическая помощь оказывается только с согласия клиента. Он вправе выбрать специалиста, отказаться от консультации на любом этапе и требовать соблюдения конфиденциальности и защиты персональных данных.

Одновременно закреплены обязанности психологов — соблюдение профессиональной этики, сохранение конфиденциальности, получение информированного согласия и соблюдение профессиональной тайны. Передача информации третьим лицам без согласия клиента будет запрещена.

Отдельно важно, что вводится запрет на распространение недостоверной информации о психологической деятельности и на обещания гарантированного результата — потому что в этой сфере таких гарантий быть не может в принципе.

