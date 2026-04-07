    10:45, 07 Апрель 2026 | GMT +5

    Казахстан планирует значительно увеличить добычу угля в 2026 году

    В 2026 году в Казахстане планируют добыть 128,9 млн. тонн угля. Об этом сообщил министр энергетики Ерлан Аккенженов, выступая на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    уголь
    Фото: Агентство по защите и развитию конкуренции РК

    По словам министра, Казахстан занимает 10 место в мире по запасам угля, которых хватит более чем на 300 лет при текущих объемах добычи.

    Крупные угольные месторождения располагаются в двух основных регионах:

    • Центральный Казахстан: Карагандинский угольный бассейн, Тургайский угольный бассейн, месторождения Шубарколь, Жалын;
    • Северо-восточный регион: Экибастузский угольный бассейн, Майкубенский угольный бассейн, месторождение Каражыра.

    Объем запасов угля в стране составляет 33,6 млрд тонн.

    — Отрасль демонстрирует рост добычи, обеспечивая стабильное снабжение внутреннего рынка и наращивание экспортных поставок. Основная часть добываемого угля направляется на внутренний рынок и используется в электроэнергетике, коммунально-бытовом секторе и промышленности. Уровень экспорта угля сохраняется, — отметил Аккенженов.

    По итогам 2025 года, добыча угля в стране составила порядка 115,9 млн. тонн, или рост на 7% по сравнению с 2024 годом. На коммунально-бытовые цели и внутреннее потребление было использовано 85,9 млн. тонн, а экспорт угля достиг 30 млн. тонн.

    Основные направления экспорта угля: Российская Федерация, Польша, Убекистан, Турция, Индия, Малайзия и др.

    В 2026 году добыча угля планируется на уровне 128,9 млн.тонн.

    Напомним, в марте этого года в рамках исполнения поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева, данных в ходе V заседания Национального курултая, Правительством утвержден Национальный проект «Развитие угольной генерации».

    Данира Искакова
