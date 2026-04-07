Казахстан планирует значительно увеличить добычу угля в 2026 году

По словам министра, Казахстан занимает 10 место в мире по запасам угля, которых хватит более чем на 300 лет при текущих объемах добычи.

Крупные угольные месторождения располагаются в двух основных регионах:

Центральный Казахстан: Карагандинский угольный бассейн, Тургайский угольный бассейн, месторождения Шубарколь, Жалын;

Северо-восточный регион: Экибастузский угольный бассейн, Майкубенский угольный бассейн, месторождение Каражыра.

Объем запасов угля в стране составляет 33,6 млрд тонн.

— Отрасль демонстрирует рост добычи, обеспечивая стабильное снабжение внутреннего рынка и наращивание экспортных поставок. Основная часть добываемого угля направляется на внутренний рынок и используется в электроэнергетике, коммунально-бытовом секторе и промышленности. Уровень экспорта угля сохраняется, — отметил Аккенженов.

По итогам 2025 года, добыча угля в стране составила порядка 115,9 млн. тонн, или рост на 7% по сравнению с 2024 годом. На коммунально-бытовые цели и внутреннее потребление было использовано 85,9 млн. тонн, а экспорт угля достиг 30 млн. тонн.

Основные направления экспорта угля: Российская Федерация, Польша, Убекистан, Турция, Индия, Малайзия и др.

В 2026 году добыча угля планируется на уровне 128,9 млн.тонн.

Напомним, в марте этого года в рамках исполнения поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева, данных в ходе V заседания Национального курултая, Правительством утвержден Национальный проект «Развитие угольной генерации».