Казахстан и Узбекистан могут запустить совместный проект «Чистый воздух»

— Хотел бы отдельно выразить поддержку Вашей инициативы относительно чистого воздуха. Я разделяю Вашу озабоченность в отношении экологического состояния Ташкента. У нас в Алматы очень трудная ситуация. Алматы вошел, к сожалению, в список наиболее загрязненных крупных городов мира, и нужно принимать самые срочные меры. Поэтому, если не возражаете, мы могли бы сегодня предложить совместную реализацию инициативы «Чистый воздух» под патронажем президентов в исполнении правительств двух стран. Полагаю, что общественность наших государств и международное сообщество хорошо отреагируют. Действительно, в рамках этой инициативы можно сделать очень многое. Это заставит и местные власти, и предпринимателей вести себя более ответственно в плане защиты экологии и природы в целом, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Шавкат Мирзиёев считает, что сегодняшняя встреча в Бухаре имеет большое значение для расширения многогранных связей между странами.

— Ваш визит является еще одним ярким выражением того, что между двумя народами царит вековая дружба, тесное братство, стратегическое партнерство и союзнические отношения постоянно укрепляются. Уверен, что наша сегодняшняя откровенная и искренняя встреча послужит обогащению взаимовыгодного сотрудничества новым содержанием, достижению конкретных практических результатов и дальнейшему расширению регионального сотрудничества, — сказал Президент Узбекистана.

Он заявил, что узбекский народ как самый близкий сосед и союзник всегда искренне радуется эффективным реформам Касым-Жомарта Токаева по построению Справедливого Казахстана.

— Несмотря на непростую ситуацию в мире, объем экономики превысил 300 млрд долларов. Растет доля несырьевого сектора в структуре ВВП, удельный вес малого и среднего бизнеса приближается к 40 процентам. Вы делаете ставку на цифровизацию государства, объявили этот год годом цифровизации и искусственного интеллекта. Укрепляется международный авторитет страны. Под Вашим руководством осуществляется выверенная многовекторная внешняя политика в интересах народа Казахстана. Выдвигаемые Вами международные инициативы находят широкую поддержку и подчеркивает Вашу роль как видного политического деятеля в решении региональных и глобальных проблем. С большим интересом ознакомился с Вашей статьей в издании National Interest. Согласен, что современная международная среда демонстрирует возрастающий запрос на прагматизм, открытость и реализм. Отдельно хотел бы подчеркнуть глубину Вашего подхода к вопросам экономической трансформации. Для меня очень важно, я хочу это подчеркнуть, что связка реформ, инвестиций и устойчивого развития является цельной стратегией, а не набором отдельных инициатив. Мы высоко ценим Ваши усилия в укреплении отношений добрососедства, стратегического партнерства и союзничества между нашими братскими народами, — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

В ходе встречи собеседники подтвердили стратегический курс на углубление экономического партнерства.

Достигнута договоренность об усилении взаимодействия правительств двух стран для достижения конкретных показателей в торговле и производстве. Акцентирована важность системной поддержки деловых кругов и стимулирования их деловой активности.

Главы государств обстоятельно обсудили вопросы сотрудничества в области добычи и переработки редкоземельных металлов, транзитно-транспортной, водно-энергетической сферах, а также IT-секторе.

Отдельное внимание было уделено укреплению культурно-гуманитарных контактов и развитию туризма.

По итогам переговоров президенты условились принять Дорожную карту между правительствами двух стран по дальнейшему развитию торгово-экономического сотрудничества.

Напомним, что Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Узбекистан. Президенты Казахстана и Узбекистана посетили мемориальный комплекс в Бухаре. Позже главы двух стран провели неформальную встречу.