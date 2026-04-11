Президенты Казахстана и Узбекистана посетили мемориальный комплекс в Бухаре

Рабочая поездка Президента Казахстана в Узбекистан началась с посещения мавзолея Бахауддина Накшбанди в Бухаре.

Фото: Акорда

Главы государств осмотрели мемориальный комплекс, состоящий из медресе, двух мечетей и минарета. В присутствии президентов были прочитаны суры из Корана и произнесены молитвы за мир и процветание двух братских народов.

Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев тепло побеседовали с посетителями мемориального комплекса и сделали совместное фото.

Мавзолей, в котором похоронен основатель суфийского ордена накшбандия Бахауддин Накшбанди, был возведен в XVI веке.

При мемориале действует музей, в котором хранятся рукописный Коран XIX века, подлинные исторические документы, книги и другие ценные артефакты.

Напомним, что Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Узбекистан.

Сегодня главы государств проведут неформальную встречу и посетят ряд исторических и промышленных объектов города.