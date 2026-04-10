Токаев и Мирзиёев проведут неформальную встречу в Бухаре
11 апреля в Бухаре состоится неформальная встреча Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Главы государств планируют обсудить перспективы укрепления стратегического партнерства и союзничества двух стран, а также актуальные вопросы региональной повестки.
Ранее сообщалось, что товарооборот Казахстана и Узбекистана вырос на 16,2%. Также страны договорились о поставках овощей.