    16:01, 10 Апрель 2026 | GMT +5

    Токаев и Мирзиёев проведут неформальную встречу в Бухаре

    11 апреля в Бухаре состоится неформальная встреча Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду. 

    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Главы государств планируют обсудить перспективы укрепления стратегического партнерства и союзничества двух стран, а также актуальные вопросы региональной повестки.

    Ранее сообщалось, что товарооборот Казахстана и Узбекистана вырос на 16,2%. Также страны договорились о поставках овощей.

    Дамира Кеңесбай
