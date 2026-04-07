Казахстан договорился с Узбекистаном о поставках дешевых овощей

Тренд на замедление инфляции сохраняется шестой месяц подряд – с 12,9% в сентябре прошлого года до 11,0% по итогам марта 2026 года. В части регулируемых услуг это обеспечено за счет оптимизации операционных расходов субъектов естественных монополий. Для сдерживания цен на социально значимые продукты питания для производителей СЗПТ (31 наименование) предусмотрено снижение тарифов на электроэнергию и железнодорожные перевозки до 70%.

По итогам марта годовая продовольственная инфляция составила 11,7%, снизившись на 1 процентный пункт. За первую неделю апреля средний индекс роста цен на СЗПТ остался на нулевом уровне (1,6% за первую неделю апреля 2025 года). Сохраняется тенденция снижения цен на огурцы (-9,7%), лук (-2,3%), капусту (-1,7%). Также зафиксировано удешевление рыбы (-0,7%), помидоров (-0,6%), муки и подсолнечного масла (-0,2%) и других продуктов питания.

Для дальнейшей стабилизации цен Министерство торговли и интеграции прорабатывает подписание меморандума с Союзом животноводов. Документ предусматривает обеспечение внутреннего рынка через торговые сети с фиксацией предельной цены на группу мясных товаров до конца текущего года.

В рамках мер по обеспечению рынка овощной продукцией в межсезонный период организован рабочий визит казахстанской делегации в Узбекистан. В состав делегации вошли представители Министерства торговли и интеграции, акиматов областей, а также крупных торговых сетей.

В ходе визита проведены двусторонние переговоры с ведущими узбекскими производителями и экспортерами плодоовощной продукции, входящей в перечень СЗПТ, с акцентом на расширение поставок на внутренний рынок Казахстана. Казахстанская делегация также посетила ряд районов Сурхандарьинской области, где ознакомилась с условиями выращивания, сбора, упаковки и хранения продукции. Отмечено наличие качественной продукции при необходимости ее дополнительной калибровки в соответствии с требованиями казахстанских стандартов.

По итогам переговоров достигнуты предварительные договоренности о пилотных поставках 1,4 тыс. тонн моркови и 400 тонн капусты нового урожая по ценам ниже текущих на казахстанском оптовом рынке с учетом логистики. Контроль качества продукции будет осуществляться узбекской стороной, доставка – с использованием механизмов «зеленого коридора» с участием казахстанского перевозчика.

По информации Министерства сельского хозяйства, в настоящее время общий объем остатков овощей прошлогоднего урожая в стабилизационных фондах регионов составляет 29,5 тыс. тонн. Проводится контрактация ранних овощей общим объемом 13,1 тыс. тонн, из которых 10,8 тыс. тонн продукция фермеров Туркестанской области.

