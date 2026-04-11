О чем говорили Токаев и Мирзиёев на неформальной встрече в Бухаре

Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность Президенту Шавкату Мирзиёву за традиционно теплый прием и высокий уровень организации встречи.

— Действительно, с учетом нынешней нестабильной геополитической ситуации этот визит приобретает особое значение. Для Казахстана Узбекистан является надежным стратегическим партнером. В ходе визита мы обменяемся мнениями по наиболее актуальным вопросам, обсудим повестку двусторонних отношений. Между нашими странами нет каких-либо противоречий или разногласий. Подписанные соглашения и договоренности последовательно реализуются. Правительство Казахстана четко понимает необходимость безусловного выполнения взаимных обязательств. Соответствующая работа проводится под моим контролем, — сказал Глава нашего государства.

Президент отметил, что священная Бухара с историей, насчитывающей более 2,5 тысячи лет, является неотъемлемой частью мирового историко-культурного наследия.

— Бухара по праву считается одним из духовных и интеллектуальных центров средневекового Востока. Этот древний город связан с казахским народом множеством незримых и зримых нитей. Машхур Жусуп учился здесь, получил образование в Бухаре. На протяжении многих веков представители казахской знати получали в Бухаре знания, проходя обучение в местных медресе. Здесь в полной мере ощущается дыхание времен и величие цивилизации, оказавшей огромное влияние на прогресс всего человечества. На современном этапе Бухара органично сочетает в себе тысячелетние традиции и динамичное развитие нового Узбекистана. Сегодня мы, так сказать, на ходу посмотрели современную Бухару. Была проведена тотальная масштабная реконструкция всех зданий. Это результат очень большой работы и, самое главное, государственной заботы о таком величественном историческом наследии, — заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что исторически сложившиеся тесные связи служат незыблемым фундаментом подлинного стратегического партнерства и союзничества Казахстана и Узбекистана.

— В том, что двусторонние отношения вышли на такой беспрецедентно высокий уровень, Ваша огромная заслуга, уважаемый Шавкат Миромонович. Казахстан как ближайший союзник всецело поддерживает проводимые под Вашим мудрым руководством масштабные политические и экономические преобразования. Благодаря Вашему выверенному стратегическому курсу неуклонно повышается благосостояние народа, реализуются масштабные инфраструктурные и социальные проекты, которые получают хорошие оценки, рейтинги со стороны ведущих финансовых институтов, укрепляется международный авторитет страны. Уверен, Ваша последовательная политика, основанная на приоритете национальных интересов, будет способствовать дальнейшему устойчивому развитию Узбекистана, равно как и всего региона, — отметил Президент.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил лидера Узбекистана за поздравления по случаю принятия новой Конституции Казахстана. По его словам, Шавкат Мирзиёев первым из зарубежных лидеров поздравил Казахстан с этим историческим событием.

Напомним, что Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Узбекистан. Президенты Казахстана и Узбекистана посетили мемориальный комплекс в Бухаре.