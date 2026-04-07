телерадиокомплекс президента РК
    23:00, 06 Апрель 2026 | GMT +5

    NASA показало часть обратной стороны Луны, которую не видно с Земли

    Астронавты на борту космического корабля Orion оказались на противоположной стороне Луны, запечатлев ее с ракурса, не видимого жителям Земли, передает агентство Kazinform со ссылкой на Deutsche Welle.

    Фото: NASA

    Американское космическое агентство NASA опубликовало в Instagram новый снимок, присланный миссией «Артемида-2», которая сейчас совершает исторический полет. 

    — Ближнюю сторону можно узнать по темным пятнам, покрывающим ее поверхность, и образовавшимся на ранних этапах истории Луны, когда она была вулканически активна. Большой кратер к западу от лавовых потоков — это Море Восточное, кратер диаметром почти 600 миль (более 900 км. — Ред.), расположенный на границе ближней и дальней сторон Луны. Экипаж «Артемиды-2» — первые люди, увидевшие его целиком, — отметили в NASA.

    На снимке от Моря Восточного видна обратная сторона спутника. Луна вращается вокруг своей оси с той же скоростью, с какой она вращается вокруг Земли, поэтому с поверхности нашей планеты видно только одно ее полушарие, рассказали в NASA.

    Ранее сообщалось, что астронавты на борту космического корабля Orion в течение суток окажутся на противоположной стороне Луны и побьют рекорд по удаленности нахождения человека от Земли. После успешного пролета мимо Луны астронавты вернутся на Землю и совершат приводнение в Тихом океане у побережья Сан-Диего.

    Запуск космического корабля «Орион» в рамках лунной миссии «Артемида-2» состоялся 1 апреля 2026 года с мыса Канаверал во Флориде, США. Экспедиция должна продлиться около 10 дней.

    В составе экипажа — Рид Уайзман, Джереми Хансен, Кристина Кох и Виктор Гловер. Гловер стал первым афроамериканцем, а Кох — первой женщиной-астронавтом, принимающими участие в лунной миссии.

    NASA объявило о создании программы «Артемида» в 2019 году. Ее цель — возвращение США на Луну, которое предполагает регулярные пилотируемые миссии и создание перевалочной базы для полетов на Марс.

    Ранее сообщалось, что космический корабль Orion ушел с орбиты Земли и направляется к Луне.

    Луна NASA Освоение космоса Мировые новости
    Зарина Жакупова
