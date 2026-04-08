телерадиокомплекс президента РК
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:15, 07 Апрель 2026 | GMT +5

    Рост обрабатывающей промышленности РК составит шесть процентов

    На заседании штаба по обеспечению экономического роста под председательством заместителя Премьер-министра — министра национальной экономики РК Серика Жумангарина были рассмотрены прогнозные показатели социально-экономического развития за январь–март 2026 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

    Серик Жумангарин
    Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform

    По предварительным данным Правительства РК, по итогам января-марта 2026 года в обрабатывающей промышленности ожидается рост на уровне 6%. По информации Бюро национальной статистики в ряде отраслей сохраняется устойчивая положительная динамика: легкая промышленность — 156,4%, готовых металлических изделий — 131,4%, производство мебели — 127,6%, производство строительных материалов — 127,4% и машиностроение — 115,5%.

    По информации Министерства транспорта, рост транспортной отрасли за отчетный период оценивается на уровне 109%. Общий объем оказанных услуг составляет 2,8 трлн тенге, что на 14,3% выше аналогичного периода прошлого года, отметили в Правительстве РК.

    Подводя итоги заседания, Серик Жумангарин поручил отраслевым государственным органам активизировать работу по выявлению дополнительных резервов экономического роста, в том числе с использованием инструментов государственной поддержки.

    Ранее Серик Жумангарин заявил, что в 2026 году планируется обеспечить поступление свыше 4 трлн тенге налогов в казну государства. Также он сообщил, что рост экономики Казахстана будет обеспечен на уровне не менее пяти процентов.

    Теги:
    Серик Жумангарин Правительство РК Инвестиции Промышленность Экономика
    Зарина Жакупова
    Автор
