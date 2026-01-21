Рост экономики Казахстана будет обеспечен на уровне не менее пяти процентов — Жумангарин

— Вчера на заседании пятого Национального Курултая Главой государства был дан ряд конкретных поручений. В целях дальнейшего повышения благосостояния граждан и реализации поручений Главы государства будет продолжена работа по обеспечению устойчивого и качественного развития экономики, — отметил Серик Жумангарин.

Он подчеркнул, что Правительство продолжит реализацию Программы совместных с Национальным Банком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка действий по макроэкономической стабилизации и повышению благосостояния населения на 2026–2028 годы.

Приоритетом остается рост доходов населения. В текущем году рост реальных доходов граждан должен превысить двух–трех процентов. Достичь этого планируется за счет обеспечения устойчивого экономического роста и снижения инфляции.

Рост экономики, по словам министра, будет обеспечен на уровне не менее пяти процентов. Для этого объем инвестиций в основной капитал планируется довести до 18% от ВВП.

Особый акцент будет сделан на развитие несырьевых секторов, повышение производительности труда, технологическое обновление и цифровизацию экономики. Также продолжится проактивная инвестиционная политика и расширение мер поддержки предпринимательства.

— В рамках Проактивной политики экономического роста будет создан государственный механизм по организации новых производственных мощностей, обеспечивающих рост валовой добавленной стоимости, экспортных поступлений и производительности труда. Государственные органы будут выполнять активную роль в организации и создании сильных и успешных проектов, — сказал Серик Жумангарин.

Для реализации данных задач усилена роль Холдинга «Байтерек». В 2026 году предусмотрена его капитализация до одного триллиона тенге. С учетом фондирования меры поддержки охватят реальный сектор экономики в объеме порядка восьми триллионов тенге.

Основной акцент, по словам министра, будет сделан на развитие кластеров глубокой переработки, ориентированных на экспорт и импортозамещение.

Ранее сообщалось, что Казахстан стал одним из лидеров по привлечению инвестиций из стран Евразийского региона.