Рост экономики Казахстана будет обеспечен на уровне не менее пяти процентов — Жумангарин
Заместитель Премьер-министра РК — министр национальной экономики Серик Жумангарин сообщил о мерах по реализации поручений Главы государства, озвученных на пятом заседании Национального курултая, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Вчера на заседании пятого Национального Курултая Главой государства был дан ряд конкретных поручений. В целях дальнейшего повышения благосостояния граждан и реализации поручений Главы государства будет продолжена работа по обеспечению устойчивого и качественного развития экономики, — отметил Серик Жумангарин.
Он подчеркнул, что Правительство продолжит реализацию Программы совместных с Национальным Банком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка действий по макроэкономической стабилизации и повышению благосостояния населения на 2026–2028 годы.
Приоритетом остается рост доходов населения. В текущем году рост реальных доходов граждан должен превысить двух–трех процентов. Достичь этого планируется за счет обеспечения устойчивого экономического роста и снижения инфляции.
Рост экономики, по словам министра, будет обеспечен на уровне не менее пяти процентов. Для этого объем инвестиций в основной капитал планируется довести до 18% от ВВП.
Особый акцент будет сделан на развитие несырьевых секторов, повышение производительности труда, технологическое обновление и цифровизацию экономики. Также продолжится проактивная инвестиционная политика и расширение мер поддержки предпринимательства.
— В рамках Проактивной политики экономического роста будет создан государственный механизм по организации новых производственных мощностей, обеспечивающих рост валовой добавленной стоимости, экспортных поступлений и производительности труда. Государственные органы будут выполнять активную роль в организации и создании сильных и успешных проектов, — сказал Серик Жумангарин.
Для реализации данных задач усилена роль Холдинга «Байтерек». В 2026 году предусмотрена его капитализация до одного триллиона тенге. С учетом фондирования меры поддержки охватят реальный сектор экономики в объеме порядка восьми триллионов тенге.
Основной акцент, по словам министра, будет сделан на развитие кластеров глубокой переработки, ориентированных на экспорт и импортозамещение.
Ранее сообщалось, что Казахстан стал одним из лидеров по привлечению инвестиций из стран Евразийского региона.