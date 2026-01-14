Казахстан стал одним из лидеров по привлечению инвестиций из стран Евразийского региона

По итогам первого полугодия 2025 года накопленные прямые иностранные инвестиции из стран Евразийского региона в экономику Казахстана за два года выросли на 11,2%. Для сравнения, средний рост по остальным странам региона составил 6,4%.

Общий объем накопленных ПИИ из стран Евразийского региона в Казахстане к середине 2025 года достиг 9,4 миллиарда долларов, что составляет 19,5% всех внутрирегиональных инвестиций.

Абсолютный прирост инвестиций в Казахстан составил почти миллиард долларов. По оценкам аналитиков, это превышает треть совокупного прироста взаимных инвестиций в Евразийском регионе.

Основной вклад в рост обеспечили инвестиции из России (плюс 0,73 миллиарда долларов) и Армении (плюс 0,11 миллиарда долларов).

Структура притока инвестиций также изменилась. Драйвером роста стала обрабатывающая промышленность, где накопленные ПИИ увеличились на 0,84 миллиарда долларов. Существенный вклад внес агропромышленный комплекс — 0,34 миллиарда долларов. В то же время в сырьевом секторе зафиксировано снижение накопленных инвестиций на 0,5 миллиарда долларов.

Три крупнейших инвестиционных проекта, реализованных в 2024 году и первой половине 2025 года, относятся к greenfield-инвестициям: два из них реализованы в нефтехимической отрасли, один — в агропромышленном секторе.

На этом фоне Казахстан ускоренно наращивает приток инвестиций за счет индустриальных проектов. За полтора года доля обрабатывающего сектора в структуре накопленных ПИИ выросла с 16% до 23%, тогда как доля сырьевого сектора снизилась с 50% до 39%.

Ранее сообщалось, за 20 лет Казахстан привлек 439,7 миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций.