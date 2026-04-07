Директор компании обманула фермеров на 150 млн тенге в Костанайской области

Уголовное дело рассмотрел суд № 2 города Костаная. На скамье подсудимых оказалась местная жительница, обвиняемая по статье 190 части 4 УК РК — мошенничество, совершенное в особо крупном размере, неоднократно, с использованием служебного положения.

Как установил суд, женщина, являясь единственным учредителем и директором компании, с декабря 2021 года по апрель 2022 года размещала в интернете объявления о продаже семян сельскохозяйственных культур. При этом исполнять обязательства она не собиралась.

После заключения договоров с крестьянскими хозяйствами и юридическими лицами подсудимая получала 100% предоплату, но товар не поставляла. Полученные деньги она присваивала и распоряжалась ими по своему усмотрению.

В результате преступных действий пострадали 11 человек. Общий ущерб составил 149,6 млн тенге.

В ходе судебных прений государственный обвинитель просил назначить подсудимой семь лет лишения свободы с запретом заниматься деятельностью в финансовых, коммерческих и некоммерческих организациях сроком на 10 лет. Потерпевшие поддержали данную позицию.

Сама подсудимая вину не признала и просила суд ее оправдать.

Суд, учитывая характер и степень общественной опасности деяния, назначил наказание в виде семи лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью в финансовых, коммерческих и некоммерческих организациях сроком на пять лет. Гражданские иски потерпевших удовлетворили частично.

Приговор не вступил в законную силу.

