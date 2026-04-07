РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:16, 06 Апрель 2026 | GMT +5

    Директор компании обманула фермеров на 150 млн тенге в Костанайской области

    В Костанае суд вынес приговор по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Подсудимая получила семь лет лишения свободы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    мошенница
    Фото: Polisia.kz

    Уголовное дело рассмотрел суд № 2 города Костаная. На скамье подсудимых оказалась местная жительница, обвиняемая по статье 190 части 4 УК РК — мошенничество, совершенное в особо крупном размере, неоднократно, с использованием служебного положения.

    Как установил суд, женщина, являясь единственным учредителем и директором компании, с декабря 2021 года по апрель 2022 года размещала в интернете объявления о продаже семян сельскохозяйственных культур. При этом исполнять обязательства она не собиралась.

    После заключения договоров с крестьянскими хозяйствами и юридическими лицами подсудимая получала 100% предоплату, но товар не поставляла. Полученные деньги она присваивала и распоряжалась ими по своему усмотрению.

    В результате преступных действий пострадали 11 человек. Общий ущерб составил 149,6 млн тенге.

    В ходе судебных прений государственный обвинитель просил назначить подсудимой семь лет лишения свободы с запретом заниматься деятельностью в финансовых, коммерческих и некоммерческих организациях сроком на 10 лет. Потерпевшие поддержали данную позицию.

    Сама подсудимая вину не признала и просила суд ее оправдать.

    Суд, учитывая характер и степень общественной опасности деяния, назначил наказание в виде семи лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью в финансовых, коммерческих и некоммерческих организациях сроком на пять лет. Гражданские иски потерпевших удовлетворили частично.

    Приговор не вступил в законную силу.

    Ранее в Актау осудили бухгалтера за составление фиктивных договоров для беременных.

    Теги:
    Мошенничество Регионы Казахстана Костанайская область Суды
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
    Сейчас читают