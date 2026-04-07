Паводки в Казахстане: где сохраняется риск подтоплений

На данный момент пик паводков проходит в Акмолинской области. В южных и западных регионах страны активная фаза уже минимизирована. Внимание спасателей также сосредоточено на Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях.

В рамках превентивных мероприятий вывезено более 9 млн кубометров снега, откачано свыше 1,3 млн кубометров талой воды, уложено более 79 тысяч мешкотары и 103 тысячи тонн инертного материала, очищено порядка 1,9 млн метров арыков и каналов, возведено более пяти тысяч временных дамб и насыпей.

Проводится постоянный мониторинг. Всего проведено 43 облета, обследованы 305 паводкоопасных населенных пунктов. Военнослужащие МЧС задействованы в противопаводковых работах в Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской и Акмолинской областях.

В Акмолинской области 5 апреля зафиксировано частичное нарушение плотины «Шоптыколь» в двух километрах от села Сабынды Коргалжынского района. Дамба восстановлена, угрозы населенным пунктам нет. В Астраханском районе при въезде в село Старый Колутон для предотвращения перелива воды вскрыто автомобильное полотно. Население обеспечено запасами медикаментов, продуктов и ГСМ, угрозы нет.

Фото: МЧС РК

Военнослужащие МЧС завершили противопаводковые мероприятия в Восточно-Казахстанской области. Личный состав второго спасательного батальона вернулся на постоянное место дислокации после работы в населенных пунктах района Алтай, где прочищено 4 905 метров арыков, шесть мостов, два канала, 27 водопропускников и уложено 1 220 мешков с инертным материалом.

В Северо-Казахстанской области проводится постоянный мониторинг. Группировка воинской части 28237 МЧС задействована в Петропавловске, п. Заречный и с. Бесколь. Для укрепления дамб заготовлено 28 тысяч мешков, уложено 10 тысяч мешков, проложено две тысячи метров полиэтиленового полотна для защиты от паводка.

По состоянию на 7 апреля подтоплений в Костанайской области не зафиксировано. Активная фаза паводков завершена в Абайской и Карагандинской областях. Гидрологическая обстановка стабильная, водные объекты функционируют в штатном режиме.

По информации МЧС РК, с 1 марта 2026 года в круглосуточном режиме действует оперативный противопаводковый штаб МЧС с привлечением представителей госорганов. Во всех регионах развернуты областные штабы, координирующие работу служб гражданской защиты и заинтересованных ведомств.

В ведомстве подчеркивают, что противопаводковые работы продолжаются, ситуация находится на постоянном контроле, а комплекс превентивных и оперативных мер позволяет минимизировать риски подтоплений.

Как сообщалось ранее, в Акмолинской области ситуацию с паводками мониторят с помощью дронов.