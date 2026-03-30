Дроны выявляют несанкционированные свалки и мониторят паводки в Акмолинской области

В Акмолинской области активно внедряются передовые технологии мониторинга. По данным управления цифровизации и архивов Акмолинской области, в рамках проекта «Единая инфраструктура дронов» на страже безопасности и порядка сегодня стоят 22 стационарных комплекса и один мобильный экипаж.

Экологический мониторинг с использованием дронов проходит в регионе в рамках инициативы «Мир без отходов». С помощью дронов организованы облеты территорий в каждом селе для выявления несанкционированных свалок и контроля экологической ситуации. Так, в населенных пунктах 11 районов Акмолинской области за экологией следят 19 дронов.

— Дроны стали незаменимым инструментом в вопросах экологии и благоустройства. Вся информация о несанкционированных свалках и скоплениях мусора мгновенно передается в акиматы и Единый контакт-центр 109. Камеры фиксируют всё — от переполненных контейнеров до выброшенной старой мебели. Это позволяет коммунальным службам реагировать незамедлительно, не дожидаясь жалоб от жителей, — пояснил заместитель руководителя КГУ «Smart Aqmola» Асылбек Байборанов.

К примеру, в Кокшетау сегодня действует система «воздушного патруля». Дважды в день — в 11:00 и 16:00 — дроны совершают облеты по утвержденным маршрутам.

Также в условиях активного снеготаяния воздушный мониторинг позволяет в реальном времени отслеживать уровень воды и состояние потенциально опасных зон. Особое внимание уделяется качеству уборки снега и его своевременному вывозу, что является ключевым фактором в предотвращении подтоплений.

Так, с помощью беспилотных летательных аппаратов спасатели и местные власти в режиме реального времени отслеживают состояние рек и уровень промерзания почвы. Особое внимание уделяется селу Талапкер, где облет территории проводится каждые два часа. Согласно последним данным, очередной мониторинг был успешно завершен 3 марта 2026 года. Ранее аналогичные проверки прошли на дамбе в селе Ескі Калкутан, в поселке Балкашино и в районе реки Чаглинка.

— На сегодняшний день беспилотники установлены во всех запланированных локациях. Постоянный мониторинг охватывает 18 населенных пунктов, среди которых: Атбасар, Старый Колутон, Талапкер, Коянды, Жибек Жолы, Дамса, Макинск, Кызылагаш, Шагалалы, Журавлевка, Курское, Двуречное, Балкашино, Мариновка, Державинск, Гастелло, Пригородное и Астраханка, — подчеркнул Асылбек Байборанов.

Важным фактором при подготовке к паводку остается состояние почвы. По данным специалистов, глубина промерзания в регионе варьируется от 50 до 155 см. В среднем по области эти показатели на 33 см выше прошлогодних, что может замедлить впитывание талых вод. Аномальные показатели зафиксированы в Астраханском, Зерендинском и Сандыктауском районах — здесь земля промерзла на 73–91 см глубже, чем в прошлом году. Единственные зоны, где показатели ниже прошлогодних, — это район Биржан сал и отдельные участки Бурабайского района.

— Использование дронов позволяет оперативно выявлять скопления льда и заторы на реках, что дает возможность силам ЧС реагировать на угрозы до начала критического подъема воды. С завершением паводкового периода работа не остановится. Дроны будут перераспределены по районным центрам области, — добавил Асылбек Байборанов.

