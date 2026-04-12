РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:36, 11 Апрель 2026 | GMT +5

    Токаев и Мирзиёев ознакомились с текстильным кластером, продукция которого поставляется на экспорт

    Президенты Казахстана и Узбекистана посетили предприятие хлопково-текстильного кластера MERGANTEKS, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Фото: Акорда

    Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев ознакомились с деятельностью хлопково-текстильного кластера MERGANTEKS, который представляет собой вертикально интегрированное производство полного цикла — от переработки сырья до выпуска готовой текстильной продукции.

    Фото: Акорда

    Президентам рассказали, что предприятие оснащено современным высокотехнологичным оборудованием, обеспечивающим эффективность производственных процессов и соответствие международным стандартам качества.

    Фото: Акорда

    Производственная структура кластера включает хлопкоперерабатывающий завод, две прядильные фабрики, ткацкое и красильное производства, а также швейную фабрику. Готовая продукция поставляется в Польшу, Турцию, Израиль, Боснию и Герцеговину, Иран и другие государства.

    Фото: Акорда

    Напомним, что Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Узбекистан. Президенты Казахстана и Узбекистана посетили мемориальный комплекс в Бухаре. Позже главы двух стран провели неформальную встречу и ознакомились с работой ситуационного центра в Бухаре.

    Президент Узбекистана передал Президенту Казахстана ряд исторических документов. Также Токаев и Мирзиёев посетили хакатон по ИИ.

    Фото: Акорда
    Фото: Акорда
    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Узбекистан Экспорт Международные отношения Мирзиеев Центральная Азия
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают