РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:01, 11 Апрель 2026 | GMT +5

    Хакатон по ИИ посетили президенты Казахстана и Узбекистана

    Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев совместно посетили Общенациональный хакатон по искусственному интеллекту, который проходит в Бухаре, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Фото: Акорда

    Как рассказали главам государств, мероприятие проводится с целью выявления и поддержки талантливой молодежи в сфере IT и искусственного интеллекта.

    Фото: Акорда

    Хакатон способствует укреплению сотрудничества между образовательными учреждениями, бизнесом и государственными структурами. Участники хакатона в Бухаре работают над решением практических задач в сфере медицинских и образовательных технологий, а также в предпринимательстве.

    Фото: Акорда

    В региональных этапах соревнований приняли участие более 1000 молодых специалистов, студентов и разработчиков.

    Фото: Акорда
    Фото: Акорда

    Президентам также представили последние разработки цифрового правительства Govtech Узбекистан, цифровые решения в сферах транспорта, таможни, налогообложения, энергетики, здравоохранения, социальной защиты, строительства и промышленности.

    Фото: Акорда
    Фото: Акорда

    Напомним, что Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Узбекистан. Президенты Казахстана и Узбекистана посетили мемориальный комплекс в Бухаре. Позже главы двух стран провели неформальную встречу и ознакомились с работой ситуационного центра в Бухаре. 

    Президент Узбекистана передал Президенту Казахстана ряд исторических документов.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстана Узбекистан Шавкат Мирзиёев Искусственный интеллект ИИ
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают