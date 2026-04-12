Хакатон по ИИ посетили президенты Казахстана и Узбекистана

Как рассказали главам государств, мероприятие проводится с целью выявления и поддержки талантливой молодежи в сфере IT и искусственного интеллекта.

Фото: Акорда

Хакатон способствует укреплению сотрудничества между образовательными учреждениями, бизнесом и государственными структурами. Участники хакатона в Бухаре работают над решением практических задач в сфере медицинских и образовательных технологий, а также в предпринимательстве.

Фото: Акорда

В региональных этапах соревнований приняли участие более 1000 молодых специалистов, студентов и разработчиков.

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Президентам также представили последние разработки цифрового правительства Govtech Узбекистан, цифровые решения в сферах транспорта, таможни, налогообложения, энергетики, здравоохранения, социальной защиты, строительства и промышленности.

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Напомним, что Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Узбекистан. Президенты Казахстана и Узбекистана посетили мемориальный комплекс в Бухаре. Позже главы двух стран провели неформальную встречу и ознакомились с работой ситуационного центра в Бухаре.

Президент Узбекистана передал Президенту Казахстана ряд исторических документов.