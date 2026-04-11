Узбекистан передал Казахстану копии исторических чертежей мавзолеев 1920–1950-х годов

Во время неформальной встречи в Бухаре Шавкат Мирзиёев передал Касым-Жомарту Токаеву ряд архивных материалов.

Фото: Акорда

Фото: Акорда

В частности, казахстанской стороне предоставлены копии найденных в Узбекистане ценных документов, чертежей и фотоматериалов 1920–1950-х годов, имеющих отношение к мавзолеям Ходжи Ахмета Яссауи и Рабии Султан Бегим в Туркестане.

Фото: Акорда

Данные материалы, многие из которых до настоящего времени не вводились в научный оборот, имеют большую культурную и историческую ценность.

Фото: Акорда

Напомним, что Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Узбекистан. Президенты Казахстана и Узбекистана посетили мемориальный комплекс в Бухаре. Позже главы двух стран провели неформальную встречу и ознакомились с работой ситуационного центра в Бухаре.