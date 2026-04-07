Как изменятся цены на бензин в Казахстане, ответили в Минэнерго

— Как до этого периода, помните процесс, когда отпустили рынок ГСМ, он тоже же там резкого роста не показывал. Это опять работа совместная не только Министерства энергетики, но и наших коллег из АЗРК, и акиматов, и других госорганов. Объективно мониторим ситуацию, чтобы не было вот этих антиконкурентных действий, — отметил Сунгат Есимханов.

При этом, по его словам, резких скачков цен на топливо ожидать не стоит.

— Наверное, рыночный будет, вы же видите, у соседей там намного дороже эти все виды топлива. Поэтому постепенно, наверное, небольшой рост возможен, но, я думаю, никаких резких скачков не будет, — добавил вице-министр.

Напомним, что 1 апреля в Казахстане завершился мораторий на рост цен на бензин АИ-92 и дизель.

Также ранее сообщалось, что согласно данным рейтинга GlobalPetrolPrices, Казахстан вошел в топ стран с самым доступным бензином.