16-летняя казахстанская теннисистка стала чемпионкой турнира в Алжире
Казахстанская теннисистка, 16-летняя Томирис Нуржан, стала победительницей турнира ITF Juniors J60 в Алжире, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщили в Федерации тенниса Казахстана, в финале казахстанская спортсменка одержала победу над российской теннисисткой Варварой Виноградовой со счетом 5:3, 4:2, 12:10.
Соревнование проходило в непростых условиях. Из-за дождя график матчей был нарушен.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что Жибек Куламбаева поднялась на более высокие позиции в мировом рейтинге.