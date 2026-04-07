    18:33, 06 Апрель 2026 | GMT +5

    16-летняя казахстанская теннисистка стала чемпионкой турнира в Алжире

    Казахстанская теннисистка, 16-летняя Томирис Нуржан, стала победительницей турнира ITF Juniors J60 в Алжире, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Томирис Нуржан
    Фото: Казахстанская федерация тенниса

    Как сообщили в Федерации тенниса Казахстана, в финале казахстанская спортсменка одержала победу над российской теннисисткой Варварой Виноградовой со счетом 5:3, 4:2, 12:10.

    Соревнование проходило в непростых условиях. Из-за дождя график матчей был нарушен.

    Спорт спортсмены Казахстана Алжир Теннис
    Айгуль Эсеналиева
    Автор
