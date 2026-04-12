После пожара в ЖК в Астане, где погибли трое детей, возбуждено уголовное дело

— По факту обнаружения тел погибших возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, — отметили в департаменте полиции.

По итогам расследования будет дана правовая оценка произошедшему.

Пожар произошел в ночь на 12 апреля в квартире на 15-м этаже 21-этажного дома по улице Туркестан. После тушения огня в помещении были обнаружены тела детей.

Женщину удалось спасти — с ожогами ее госпитализировали. Из верхних этажей эвакуировали 20 человек, еще около 40 жильцов покинули здание самостоятельно.