Трое детей погибли в пожаре в одном из жилых комплексов в Астане

После получения сообщения силы и средства МЧС незамедлительно прибыли на место происшествия. По прибытии первых подразделений было установлено открытое горение квартиры.

В ходе тушения пожара из горящей квартиры спасена женщина с ожогами и передана бригаде скорой медицинской помощи, которая была госпитализирована в Многопрофильную городскую больницу №1. На месте пожара обнаружены тела троих несовершеннолетних.

Силами МЧС с верхних этажей эвакуировано 20 человек, ещё около 40 человек покинули здание самостоятельно. Пожар полностью ликвидирован. Причина возгорания устанавливается.

По информации акимата, будет оказана необходимая всесторонняя помощь пострадавшей женщине и семье погибших. Ситуация находится на особом контроле.

Ранее в одном из помещений Многопрофильной городской детской больницы №1 в Астане произошло возгорание.