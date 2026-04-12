    07:27, 12 Апрель 2026 | GMT +5

    Трое детей погибли в пожаре в одном из жилых комплексов в Астане

    Сегодня ночью в Астане в районе Есиль по ул. Туркестан произошел пожар в квартире на 15-м этаже 21-этажного жилого дома, передает агентство Кazinform со ссылкой на МЧС.

    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

    После получения сообщения силы и средства МЧС незамедлительно прибыли на место происшествия. По прибытии первых подразделений было установлено открытое горение квартиры.

    В ходе тушения пожара из горящей квартиры спасена женщина с ожогами и передана бригаде скорой медицинской помощи, которая была госпитализирована в Многопрофильную городскую больницу №1. На месте пожара обнаружены тела троих несовершеннолетних.

    Силами МЧС с верхних этажей эвакуировано 20 человек, ещё около 40 человек покинули здание самостоятельно. Пожар полностью ликвидирован. Причина возгорания устанавливается.

    По информации акимата, будет оказана необходимая всесторонняя помощь пострадавшей женщине и семье погибших. Ситуация находится на особом контроле.

    Ранее в одном из помещений Многопрофильной городской детской больницы №1 в Астане произошло возгорание.

    Пожар Дети Астана Несовершеннолетние Происшествия
    Динара Жусупбекова
