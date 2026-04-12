Пожар потушили в детской больнице Астаны
В одном из помещений Многопрофильной городской детской больницы №1 в Астане произошло возгорание, передает агентство Kazinform.
По информации акимата столицы, сообщение о пожаре поступило 11 апреля в 22:48. Уже в 22:55 на место прибыла служба 101. Возгорание удалось полностью ликвидировать в 23:08.
Благодаря оперативным действиям экстренных служб и медицинского персонала жертв и пострадавших нет.
Как отмечается, после инцидента детей временно переселили в соседнее здание.
Напомним, недавно в Астане произошел пожар на колесе обозрения.