Пожар потушили в детской больнице Астаны

По информации акимата столицы, сообщение о пожаре поступило 11 апреля в 22:48. Уже в 22:55 на место прибыла служба 101. Возгорание удалось полностью ликвидировать в 23:08.

Благодаря оперативным действиям экстренных служб и медицинского персонала жертв и пострадавших нет.

Как отмечается, после инцидента детей временно переселили в соседнее здание.

Напомним, недавно в Астане произошел пожар на колесе обозрения.