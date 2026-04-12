РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    02:48, 12 Апрель 2026 | GMT +5

    Пожар потушили в детской больнице Астаны

    В одном из помещений Многопрофильной городской детской больницы №1 в Астане произошло возгорание, передает агентство Kazinform.

    Фото: акимат Астаны

    По информации акимата столицы, сообщение о пожаре поступило 11 апреля в 22:48. Уже в 22:55 на место прибыла служба 101. Возгорание удалось полностью ликвидировать в 23:08.

    Благодаря оперативным действиям экстренных служб и медицинского персонала жертв и пострадавших нет.

    Как отмечается, после инцидента детей временно переселили в соседнее здание.

    Напомним, недавно в Астане произошел пожар на колесе обозрения. 

    Теги:
    Пожар Дети Пожарные Астана Акимат Больницы Происшествия
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают