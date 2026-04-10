Учредить орден «Аль-Фараби» предложил Президент Казахстана

— На этом торжественном мероприятии хотел бы поделиться еще одной хорошей новостью. Как известно, необъятные просторы нашей Великой степи дали миру многих выдающихся деятелей. Среди них особое место занимает всемирно знаменитый философ Аль-Фараби, чье наследие является вершиной цивилизации, бесценным достоянием всего человечества. В этой связи считаю необходимым учредить орден «Аль-Фараби», который займет достойное место в иерархии государственных наград. Данного высокого знака отличия будут удостоены граждане, добившиеся значительных успехов в сферах образования и науки, культуры и духовной жизни.

В этом году накануне Дня Республики впервые будут вручены ордена «Мейірім», «Ходжа Ахмед Яссауи» и «Аль-Фараби».

— Сплоченно, объединившись всем народом, мы делаем уверенные шаги к светлому будущему страны.

Опираясь на образование и науку, на интеллектуальную элиту и прогрессивно мыслящую молодежь, мы кардинально преобразим нашу священную Родину — Казахстан.

— Наш долг перед нацией — оставить в наследие будущим поколениям Передовое, Сильное и Справедливое государство. На этом судьбоносном этапе развития мы возлагаем особые надежды на колоссальный потенциал отечественных ученых, ведь расцвет науки послужит прогрессу всей страны, откроет перед нами горизонты безграничных возможностей. Каждое ваше научное достижение является источником вдохновения для всего нашего народа. Убежден, что ваш труд всегда будет служить высшим интересам страны. Вы всегда можете рассчитывать на поддержку государства, — отметил Президент.

Напомним, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на церемонии награждения ученых, где рассказал о мерах системной поддержки науки, напомнил об общей ответственности государства и родителей за воспитание интеллектуальной и просвещенной молодежи, поручил усилить подготовку инженерно-технических специалистов.