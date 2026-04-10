Глава государства заявил об общей ответственности государства и родителей за воспитание молодежи

— Поддерживая науку и отдавая дань уважения ученым, мы утверждаем в обществе такие ценности, как трудолюбие, любовь к знаниям, созидательность. Если нашему народу будет присущ передовой образ мышления, это неизбежно пробудит в подрастающем поколении интерес к научному поиску и образованию. Воспитание интеллектуальной и просвещенной молодежи — это наш общий долг, за исполнение которого в равной мере ответственны и государство, и родители. В прошлом году я подписал закон о создании единой накопительной системы «Келешек». Данная программа позволит родителям формировать целевые накопления на получение детьми качественного образования. На сегодня уже около 200 тысяч граждан открыли специальные счета. Безусловно, это самые дальновидные инвестиции в будущее, — сказал Президент.