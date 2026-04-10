Нужно создать благоприятные условия, чтобы молодые ученые смогли посвятить себя науке — Токаев

— Как известно, нынешний год я объявил Годом цифровизации и искусственного интеллекта. Мы четко осознаем: для государства, нацеленного на рост и процветание, опора на науку становится стратегической задачей.

Государство оказывает системную поддержу научной сфере. За последние пять лет объем ее финансирования вырос в шесть раз. Растет количество научно-исследовательских университетов. Представителям бизнеса, инвестирующим в научные проекты, предоставляются налоговые льготы.

— Перед нами стоит еще одна важная задача. Необходимо создать благоприятные условия для того, чтобы молодые ученые смогли посвятить себя науке. Ведь будущее отечественной науки — в руках передовой, талантливой, интеллектуальной, стремящейся к высоким целям молодежи.

Амбициозные и одаренные граждане станут главным двигателем прогресса нации. Именно им предстоит продолжить путь таких корифеев, Каныш Сатпаев. Поэтому нужно всячески поддерживать исследователей, делающих первые шаги в науке.

В этом направлении уже предпринимаются важные меры. На сегодняшний день более 600 молодым ученым предоставлено жилье, им также выделяются специальные гранты.

Ежегодно начинающие специалисты проходят стажировки в ведущих мировых научных центрах для повышения квалификации и обмена опытом. Эти конкретные шаги непременно получат свое продолжение.

Напомним, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на церемонии награждения ученых.