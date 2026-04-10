РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:04, 10 Апрель 2026 | GMT +5

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на церемонии награждения ученых

    Президент отметил, что в основе всех достижений человечества лежит труд ученых, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на церемонии награждения ученых
    Фото: Акорда

    — Поздравляю вас с Днем работников науки! Проведение подобных встреч в Акорде накануне профессионального праздника стало хорошей традицией. Это знак особого уважения и свидетельство глубокого признания заслуг научного сообщества, поскольку именно наука служит фундаментальной опорой прогрессивного государства, а ученые — его главное достояние. С уверенностью можно заявить, что именно научный капитал страны становится главным мерилом ее авторитета на международной арене. Бесспорно, только интеллектуальные нации, сделавшие ставку на культ знаний и науку, способны идти в авангарде прогресса. В конечном счете, в основе всех достижений человечества лежит труд ученых. Сегодня в этом зале присутствуют исследователи, добившиеся выдающихся достижений в различных отраслях познания. Вы вносите значительный вклад в формирование нового качества нации и повышение благосостояния наших граждан, за что выражаю вам искреннюю признательность. Всегда будут актуальными слова великого Абая: «Человек должен отличаться от других умом, знаниями, волей, совестливостью, хорошим нравом». Чтобы стать конкурентоспособной страной, нам, прежде всего, нужно развивать науку, осваивать новые технологии и ИИ, — сказал Глава государства.

    Теги:
    Наука Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Ученые Поздравления
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают