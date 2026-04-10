Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на церемонии награждения ученых

— Поздравляю вас с Днем работников науки! Проведение подобных встреч в Акорде накануне профессионального праздника стало хорошей традицией. Это знак особого уважения и свидетельство глубокого признания заслуг научного сообщества, поскольку именно наука служит фундаментальной опорой прогрессивного государства, а ученые — его главное достояние. С уверенностью можно заявить, что именно научный капитал страны становится главным мерилом ее авторитета на международной арене. Бесспорно, только интеллектуальные нации, сделавшие ставку на культ знаний и науку, способны идти в авангарде прогресса. В конечном счете, в основе всех достижений человечества лежит труд ученых. Сегодня в этом зале присутствуют исследователи, добившиеся выдающихся достижений в различных отраслях познания. Вы вносите значительный вклад в формирование нового качества нации и повышение благосостояния наших граждан, за что выражаю вам искреннюю признательность. Всегда будут актуальными слова великого Абая: «Человек должен отличаться от других умом, знаниями, волей, совестливостью, хорошим нравом». Чтобы стать конкурентоспособной страной, нам, прежде всего, нужно развивать науку, осваивать новые технологии и ИИ, — сказал Глава государства.