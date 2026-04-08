    04:54, 08 Апрель 2026 | GMT +5

    Костанайский блогер осужден на 7,5 лет за шантаж птицефабрики на 20 млн тенге

    В Костанайской области суд вынес приговор мужчине, который требовал у предприятия крупную сумму денег за удаление компрометирующего видео, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: pexels

    Специализированный межрайонный суд по уголовным делам рассмотрел дело в отношении жителя Карабалыкского района. Его обвиняли в вымогательстве в особо крупном размере.

    По данным суда, в феврале 2025 года мужчина снял на видео, как с территории предприятия вывозят падеж и выбракованную птицу с нарушением санитарных норм. Запись он опубликовал на своем YouTube-канале.

    — После этого предприятие привлекли к административной ответственности. Представитель компании обратился к мужчине с просьбой удалить видео. Во время встречи подсудимый заявил, что у него есть и другие подобные записи, и предложил «урегулировать вопрос» — либо передать ему автомобиль Shacman, либо выплатить 20 миллионов тенге. Компания обратилась в правоохранительные органы. В ходе следственных действий мужчина согласился получить деньги и предложил способ передачи — перебросить их через забор его дома. В результате представитель предприятия передал ему 15 миллионов тенге, после чего мужчину задержали, — говорится в релизе пресс-службы суда.

    В суде подсудимый вину не признал. Прокурор просил назначить ему 10 лет лишения свободы, однако суд учел наличие у него малолетнего ребенка как смягчающее обстоятельство.

    В итоге мужчину приговорили к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности.

    Приговор пока не вступил в законную силу.

    В марте по оперативным данным задержали две группы, совершавшие вымогательства в Актобе и Хромтау.

     

    Теги:
    Закон и право Регионы Казахстана Костанайская область Суды Блогеры
    Дарья Аверченко
    Сейчас читают