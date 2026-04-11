Президенты Казахстана и Узбекистана ознакомились с работой ситуационного центра в Бухаре
Главы государств Казахстана и Узбекистана посетили Ситуационный центр в Бухаре, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Президенты Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев ознакомились с работой нового Ситуационного центра Бухарской области, который в режиме реального времени ведет круглосуточное наблюдение за обстановкой в регионе, включая состояние инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, транспортных систем, служб безопасности и природных процессов.
Ситуационный центр также будет осуществлять координацию действий экстренных служб при чрезвычайных происшествиях и моделирование развития ситуаций в целях предотвращения рисков.
Напомним, что Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Узбекистан. Президенты Казахстана и Узбекистана посетили мемориальный комплекс в Бухаре. Позже главы двух стран провели неформальную встречу.