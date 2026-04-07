РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:03, 07 Апрель 2026 | GMT +5

    Президент РК подписал закон о ратификации изменений в Конвенцию о гражданской авиации

    Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Протокола, касающегося изменения статьи 50 а) Конвенции о международной гражданской авиации, и Протокола, касающегося изменения статьи 56 Конвенции о международной гражданской авиации», передает Kazinform со ссылкой на Акорду. 

    самолет
    Фото: Рexels

    Текст Закона публикуется в печати.

    Документ направлен на продвижение вопроса о представительстве Казахстана в органах Международной организации гражданской авиации (ИКАО), а также на создание благоприятных условий для улучшения имиджа страны на международной арене. В соответствии с изменениями состав Совета ИКАО увеличивается с 36 до 40 государств, а состав Аэронавигационной комиссии — с 19 до 21 члена. Совет ИКАО — это исполнительный орган, избираемый Ассамблеей ИКАО на срок три года. Он утверждает международные стандарты, руководит текущей деятельностью ИКАО, рассматривает споры между государствами и контролирует исполнение решений Ассамблеи. Аэронавигационная комиссия является ответственным техническим органом по вопросам безопасности полетов и организации воздушного движения. Количество государств-членов ИКАО увеличилось с 160 до 193. 

    Ранее сообщалось, что гражданскую авиацию Казахстана ждет масштабная модернизация в ближайшие три года.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Закон и право Авиация
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают