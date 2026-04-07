Президент РК подписал закон о ратификации изменений в Конвенцию о гражданской авиации

Документ направлен на продвижение вопроса о представительстве Казахстана в органах Международной организации гражданской авиации (ИКАО), а также на создание благоприятных условий для улучшения имиджа страны на международной арене. В соответствии с изменениями состав Совета ИКАО увеличивается с 36 до 40 государств, а состав Аэронавигационной комиссии — с 19 до 21 члена. Совет ИКАО — это исполнительный орган, избираемый Ассамблеей ИКАО на срок три года. Он утверждает международные стандарты, руководит текущей деятельностью ИКАО, рассматривает споры между государствами и контролирует исполнение решений Ассамблеи. Аэронавигационная комиссия является ответственным техническим органом по вопросам безопасности полетов и организации воздушного движения. Количество государств-членов ИКАО увеличилось с 160 до 193.

